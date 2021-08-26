Экономика

Банк «Открытие» запустил новую акцию для малого и среднего бизнеса

Экономика 26.08.2021 13:40 Реклама
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26.08.2021 13:40 Реклама


В банке «Открытие» стартовала акция «АДМ за 10 тысяч рублей». Минимальная комиссия за внесение средств в рублях через автоматизированные депозитные машины банка на время акции составляет 10 тысяч рублей* в месяц. Это в полтора раза ниже текущего среднего тарифа.
Льготная комиссия будет действовать в течение трех месяцев с момента подключения клиента к акции и первого платежа через АДМ.
Основные преимущества АДМ – это моментальное зачисление выручки на счета компании в режиме 24/7, отсутствие рисков при хранении наличных в кассе компании, ответственность банка за хранение выручки, исключение приема фальшивых купюр и возможность выбора кассового символа.
Оформить заявку на подключение АДМ и выпуск кода на внесение наличных в банке «Открытие» можно дистанционно. АДМ позволяет клиентам банка вносить выручку на расчетные и специальные банковские счета платежного агента и избежать кассовых разрывов. На клиентов без открытия р/с акция не распространяется.
Более подробно ознакомиться с условиями акции можно на сайте банка.
*0,1% от суммы, но не менее 10 тысяч рублей.

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