Банк «Открытие» запустил новую акцию для малого и среднего бизнеса





В банке «Открытие» стартовала акция «АДМ за 10 тысяч рублей». Минимальная комиссия за внесение средств в рублях через автоматизированные депозитные машины банка на время акции составляет 10 тысяч рублей* в месяц. Это в полтора раза ниже текущего среднего тарифа.

Льготная комиссия будет действовать в течение трех месяцев с момента подключения клиента к акции и первого платежа через АДМ.

Основные преимущества АДМ – это моментальное зачисление выручки на счета компании в режиме 24/7, отсутствие рисков при хранении наличных в кассе компании, ответственность банка за хранение выручки, исключение приема фальшивых купюр и возможность выбора кассового символа.

Оформить заявку на подключение АДМ и выпуск кода на внесение наличных в банке «Открытие» можно дистанционно. АДМ позволяет клиентам банка вносить выручку на расчетные и специальные банковские счета платежного агента и избежать кассовых разрывов. На клиентов без открытия р/с акция не распространяется.

на сайте банка . Более подробно ознакомиться с условиями акции можно

*0,1% от суммы, но не менее 10 тысяч рублей.