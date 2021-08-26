Общество

Банк ДОМ.РФ поддержал благотворительный хоккейный матч

Общество 26.08.2021 11:50
0
26.08.2021 11:50

В Нижнем Новгороде в рамках форума «Среда для жизни: город и вода» состоялся благотворительный хоккейный матч, генеральным спонсором и организатором которого выступил Банк ДОМ.РФ.
Вся выручка от продажи билетов на игру, которая прошла в КРК «Нагорный», направлена нижегородскому «Детскому дому №3». Его воспитанниками являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
«Нижнему Новгороду – 800 лет. Это безусловно знаковая дата. Сегодня мы наблюдаем возрождение внешнего облика города, развитие его городских пространств, восстановление памятников архитектуры. Особо радует, что внимание уделяется не только внешнему облику города, но и таким важным составляющим, как социальная повестка. Привлечение к этой работе известных профессионалов, участие в пилотном проекте «Регион заботы», лишь подчёркивают важность вопроса для города. Я рад, что Банк ДОМ.РФ внес свой небольшой вклад в празднование юбилея города. Надеемся, что денежные средства, переданные в рамках благотворительного хоккейного матча, скрасят жизнь маленьких нижегородцев, нуждающихся в особой защите и опеке», - рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.
В матче приняли участие сформированные к форуму команды «Ока» и «Волга». Старт игре дал легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. В матче приняли участие двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев, центральный нападающий клуба КХЛ «Автомобилист» Павел Дацюк, заслуженный мастер спорта Максим Афиногенов и другие известные спортсмены.
Справочно:
Форум «Среда для жизни» в 2021 году приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. На площадке форума представители федеральных и региональных органов власти, международные и российские эксперты по развитию городской среды, ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы и представители бизнеса обсуждают вопросы развития региональных центров и их экономического потенциала, формирование комфортной городской среды и создание новых центров притяжения.
Фото предоставлено АО ДОМ.РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
26.08.2021 16:15
Общество 26.08.2021 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 14:12
Общество 26.08.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 12:55
Общество 26.08.2021 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 12:15
Общество 26.08.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 11:29
Общество 26.08.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 10:43
Общество 26.08.2021 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2021 09:49
Общество 26.08.2021 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2021 08:39
Общество 26.08.2021 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 19:25
Общество 25.08.2021 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 16:45
Общество 25.08.2021 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2021 16:37
Общество 25.08.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 15:07
Общество 25.08.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 12:26
Общество 25.08.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 11:01
Общество 25.08.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2021 10:30
Общество 25.08.2021 10:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
Частная неотложка попала в ДТП на границе с ВолгоградомСмотреть фотографии
16:15
Помощник Путина протестировал новую дорогу через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
14:12
Маршрутки на юге Волгограда перенаправили к первому в городе аквапаркуСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде включили скоростной печатный станок для бюллетенейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Тракториста обвиняют в поджоге степи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Тогда мы едем к вам: волгоградских пенсионеров у лавочек прививают от коронавирусаСмотреть фотографии
13:12
На форуме Армия ПСБ представил инструменты финансовой поддержки сотрудников ОПКСмотреть фотографии
12:55
Волгоградский губернатор хочет вернуть местные авиалинииСмотреть фотографии
12:41
Суточная заболеваемость коронавирусом бьет новые рекорды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:15
Опасные для детей аттракционы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:50
Банк ДОМ.РФ поддержал благотворительный хоккейный матчСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде водитель люксовой иномарки врезался в такси с пассажирамиСмотреть фотографии
11:29
В поселке под Волгоградом станет светлее на два года раньше срокаСмотреть фотографии
11:11
Четыре человека пострадали в Волгоградской области в дорожной аварииСмотреть фотографии
10:43
«Дорога – сказка»: водители оценили поездки по мосту через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
10:37
Руководство бюро медико-социальной экспертизы идет под суд за взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:49
ДОМ.РФ: участие граждан в развитии городов доказало свою эффективностьСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде грядет новый снос гаражейСмотреть фотографии
20:02
После пожара на мусорном полигоне под Волгоградом завели делоСмотреть фотографии
19:25
«Остаемся без работы, но будем бороться»: истории волгоградцев, отказавшихся прививатьсяСмотреть фотографии
18:05
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Кубке России в матче с «Кайратом»Смотреть фотографии
17:17
Улицу под Волгоградом очистят от мусора за миллион рублейСмотреть фотографии
16:45
МТС привезет в Волгоград Фестиваль уличного кино: 28 и 29 августа в парке «Раздолье» пройдут показы короткометражных фильмовСмотреть фотографии
16:37
В скандал с захоронением бездомных собак в Волгограде втягивают догхантеровСмотреть фотографии
15:45
Сразу несколько видов вирусов атакуют жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
АО «КАУСТИК» – лидер среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округаСмотреть фотографии
15:07
В два раза подорожала капуста в Волгоградской области за летоСмотреть фотографии
14:38
К школе готовы: с какими смартфонами сядут за парты волгоградские школьникиСмотреть фотографии
14:00
Безработный с ножом заставил жителя Волжского оплатить покупкиСмотреть фотографии
13:33
Под Волгоградом задержали судебного пристава за взяткуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 