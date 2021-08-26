



Жители Волгоградской области в восторге от качества ремонта моста через Волжскую ГЭС. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане и волгоградцы, которые часто пользуются этой магистралью, теперь можно не опасаться за свои автомобили, которые еще несколько лет назад в буквальном смысле слова рассыпались на запчасти после езды по ямам и кочкам. «Раньше по мосту можно было ехать не более 10 километров в час – и все равно, то колпак, то амортизатор потеряешь, - делится волжанин Александр. – Теперь это не дорога, просто сказка. Даже не верится, что все это позади».

Досрочное окончание ремонта избавило мост через Волжскую ГЭС и от пробок. Сейчас движение по мосту полностью открыто - это произошло на два месяца раньше намеченного срока.

Справка. Общая площадь обновленного дорожного покрытия вместе с внутренней частью превысила 21,8 тыс. кв. м. Капитальный ремонт уникального сооружения, где сосредоточены автомобильные, речные и железнодорожные пути, проводится впервые с момента строительства. В 2018 году объект был включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги», что позволило подойти к ремонту сооружения комплексно. Помимо работ на дорожном полотне большой объём работ выполняли и внутри сооружения: проведен демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, укреплен сточный треугольник, установлены цоколи, выполнен трудоемкий процесс торкретирования плит пролетных строений и армирование внутренних конструкций — часть работ будет продолжена.



