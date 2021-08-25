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К школе готовы: с какими смартфонами сядут за парты волгоградские школьники

Телеком 25.08.2021 14:38 Новости компаний
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25.08.2021 14:38 Новости компаний


В Волгоградской области 1 сентября начнут учебный год почти 400 тысяч школьников и студентов. Помимо формы, ранцев и канцелярии в список обязательных покупок многие родители включили и гаджеты. Как выяснили эксперты МегаФона, в 2021 году волгоградцы отдают предпочтение практичным и функциональным девайсам: лидером продаж впервые стал китайский Xiaomi.  
В этом году пик продаж для школьников, в том числе в салонах связи, пришелся на начало августа, когда родители получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. 
В последний месяц этого лета волгоградцы приобрели почти в 2 раза больше гаджетов, чем годом ранее. Это говорит о росте значимости мобильников в учебном процессе: смартфоны школьникам и студентам всё чаще требуются не только для общения и игр, но и для чтения электронных книг, работы в специальных учебных приложениях. 
Самыми востребованными моделями в этом году стали Redmi 9 и Redmi 9А китайского производителя Xiaomi, который в прошлом сентябре был всего лишь пятым по популярности. Также в числе предпочтений: устройства Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A32 и Galaxy A12 64Gb. Средняя стоимость смартфонов, приобретенных в августе, составила 15 370 рублей. 
По-прежнему популярны smart-устройства, с помощью которых родители могут определять местоположение школьника: продажи «умных» часов в преддверии нового учебного года выросли примерно вдвое. 
Порядка 30 % покупок в августе пришлось на онлайн-магазин, где волгоградцы чаще всего приобретали устройства Apple 11-ой и 12-ой моделей. За ними по популярности следует Samsung Galaxy A51. 
Родители не забывают и о защите девайсов: самыми продаваемыми аксессуарами в августе стали специальные пленки и стекла, помогающие продлить срок службы смартфонов. По сравнению с прошлым годом их востребованность выросла на 40 %. 
«В современном мире смартфон - надежный помощник в учебе и незаменимое средство для общения с семьей и друзьями. Как отец младшего школьника, я знаю, насколько важно быть уверенным, что ребенок сможет без проблем позвонить мне, даже если его мобильник ушел в ”минус”. Бесплатно общаться с детьми и контролировать их баланс со своего устройства – один из самых частых запросов наших абонентов. Поэтому МегаФон запустил тариф ”Первый семейный”, который позволяет родителям в любой ситуации оставаться на связи со своими школьниками», — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.

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