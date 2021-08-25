Безработный с ножом заставил жителя Волжского оплатить покупки





Полицейские задержали 29-летнего жителя Волжского по подозрению в разбойном нападении на покупателя в магазине. В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что преступление было совершено в торговой точке, где один из посетителей приставил другому нож к шее и заставил оплатить покупки. Затем злоумышленник снял с потерпевшего часы и скрылся. Ограбленный 28-летний мужчина сообщил о случившемся в полицию. Преступника задержали. Им оказался ранее судимый за грабежи и разбои неработающий 29-летний житель Волжского. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



