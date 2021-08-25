Выборы

Суд восстановил регистрацию самовыдвиженца на выборах в Волгоградской области

Выборы 25.08.2021 13:17
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25.08.2021 13:17


Даниловский районный суд Волгоградской области признал незаконным отказ в регистрации самовыдвиженцу, учителю ОБЖ Евгению Носаеву на выборах главы Атамановского сельского поселения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, постановление ТИК по Даниловскому району об отказе Носаеву в регистрации признано судом незаконным и подлежащим отмене. На комиссию возложена обязанность рассмотреть вопрос о регистрации этого кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах в органы местного самоуправления в Даниловском районе.
Согласно документам районной ТИК, Носаеву было отказано в регистрации из-за недостоверных сведениях в подписных листах. Так, согласно документу, для регистрации кандидату-самовыдвиженцу на должность главы Атамановского сельского поселения необходимо было представить не менее 10 подписей избирателей. Носаев представил 14, из которых недействительными были признаны 100% подписей избирателей, т.е все 14. В документе указано, что сведения о сборщике подписей в подписных листах были указаны не в полном объеме, в следствие чего все подписи в подписных листах признаны недействительными. 
На этом основании самовыдвиженцу в регистрации отказали, однако он обжаловал постановление ТИК в суде.
Отметим, что 17-19 сентября в Волгоградской области наряду с выборами депутатов Госдумы РФ пройдут выборы в органы местного самоуправления в 21 районе Волгоградской области.

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