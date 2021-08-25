Побит новый рекорд заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области

Общество 25.08.2021 12:26
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25.08.2021 12:26
В Волгоградской области за минувшие сутки заболел коронавирусом еще 351 человек. Это рекордный показатель в суточной статистике за все время пандемии. В федеральном оперативном штабе заявили также еще о 15 скончавшихся от инфекции. Всего в регионе 2199 человек умерли от COVID-19.
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