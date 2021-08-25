Кредитно-документарный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 67 млрд рублей

Экономика 25.08.2021 09:47 Новости компаний
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25.08.2021 09:47 Новости компаний
По итогам первого полугодия 2021 года кредитно-документарный портфель банка ВТБ в Волгоградской области увеличился на 7%, до 67,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств составил 56,2 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель банка в регионе по итогам января-июня достиг отметки в 40,9 млрд рублей, из которых ипотека — 20,3 млрд рублей, кредиты наличными — 18 млрд рублей.
Портфель привлеченных средств физлиц составил 42,8 млрд рублей. При этом спрос на инвестиционные продукты увеличился на 25% - объем средств достиг 12,7 млрд руб.
За первое полугодие 2021 года банк выдал населению региона 12,7 тыс. кредитов на сумму более 11,3 млрд рублей (рост +51%). Более 2,5 тыс. жителей региона оформили жилищные кредиты в ВТБ. Продажи ипотеки выросли на 22 % и составили 4,8 млрд рублей. Активный спрос был на кредиты наличными: всего банк выдал свыше 9,5 тыс. кредитов на 6 млрд руб. На покупку автомобилей волгоградцы взяли кредиты на 470 млн рублей.
Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области, отметил: «Результаты работы по итогам первого полугодия еще раз подтвердили эффективность выбранной банком стратегии цифровой трансформации. Благодаря этой позиции, даже в период активной фазы пандемии, мы существенно ускорили свои бизнес-процессы, адаптировали большинство услуг под онлайн-формат и вывели удаленное общение с клиентами на совершенно новый уровень. В итоге, ВТБ в регионе нарастил не только кредитный и ресурсный портфель, но и клиентскую базу розничных и корпоративных клиентов».
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