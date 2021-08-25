Происшествия

В Волжском второй раз горел заброшенный вытрезвитель

Происшествия 25.08.2021 09:28
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25.08.2021 09:28


В Волжском потушили пожар на улице 19-ого партсъезда – горела крыша бывшего вытрезвителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в четыре часа утра. Полыхающую кровлю тушили около часа. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.  К слову, двухэтажное неэксплуатариуемое здание уже загоралось в середине августа. 

Фото Андрея Степанова ВК.

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