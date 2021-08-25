Здравоохранение

Каждый 15-й привитый волгоградец вакцинировался «Спутником Лайт»

Здравоохранение 25.08.2021 08:45
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25.08.2021 08:45


Ежедневно с 27 июля вакциной против COVID-19 «Спутник Лайт» за сутки прививаются около 1000 жителей Волгоградской области. В среднем это каждый 15-й привитый волгоградец, всего «Спутником Лайт» вакцинировались 27,7 тысячи человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
Отечественная вакцина «Спутник Лайт» поступила в Волгоградскую область в конце июля, и с 27 числа ей начали прививать в стенах медицинских учреждений. Первым прививочным центром, куда также доставили «Спутник Лайт», стал музей «Россия – моя история». Здесь им привились суммарно порядка 1000 человек. В понедельник, 23 августа, облздрав принял решение доставить препарат во все торгово-развлекательные центры, где открыты прививочные пункты.
Всего с 27 июля в Волгоградскую область поставили 96,9 тысячи доз «Спутник Лайт», который рекомендован для вакцинации людей, переболевших коронавирусом или планирующих ревакцинироваться.

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