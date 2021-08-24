Общество

В РУСАЛе проходит акция «Собери ребенка в школу»

Общество 24.08.2021 18:02 Новости компаний
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24.08.2021 18:02 Новости компаний


В преддверии 1 сентября родители первоклассников, которые работают на Волгоградском алюминиевом заводе, получили подарки для своих детей: Компания подготовила для школьников сертификаты на приобретение школьных принадлежностей и дневник с российской символикой.

Генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев совместно с председателем первичной профсоюзной организации Игорем Князевым поздравил родителей будущих первоклашек.
«Начало школьной жизни – очень важный и ответственный момент не только для ваших детей, но и для вас, родителей. В своё время мы это тоже пережили, – приветствуя заводчан, сказал Юрий Валентинович. – Отучившись, кто-то из ваших детей придёт на наш завод, кто-то решит стать космонавтом. В любом случае  желаю вам терпения и родительской выносливости».
Каждый знает, сколько всего требуется ученику – от ручки, карандаша и ластика до школьной формы, портфеля и сменной обуви. И если школьнику любого другого класса зачастую что-то остаётся с предыдущего года, то «в первый раз в первый класс» родители собирают ребенка с нуля.

«Прекрасный подарок от предприятия, было очень неожиданно, – рассказывает Анна Зубкова, менеджер отдела оформления отгрузки продукции коммерческой дирекция. – Дочка очень обрадовалась, уже поделилась, что планирует выбрать на сертификат: красивые ручки, фломастеры, тетрадки и краски». Первоклассница Диана с нетерпением ждет наступления учебного года, девочка хочет поскорее познакомиться с одноклассниками и найти новых друзей.

Всего в этом году на ВгАЗе в первый раз в школу отправятся 139 первоклашек – внушительная цифра для полуторатысячного коллектива.
«Дети с удовольствием прошли подготовительные курсы и психологически настроились на учебу, - делится мама близняшек Светлана Евтихеева, менеджер отдела планирования и учета энергоресурсов финансовой дирекции. – Девочки воспринимают школу как новый этап в их жизни».
У Романа Говоркова, старшего мастера 5 корпуса дирекции по электролизному производству, двое детей, старшая дочь идёт в последний, 11-й класс, а сын Дима впервые переступает порог школы №27 в  Волжском.
«Конечно же, сборы ребенка в школу – процесс достаточно затратный. Покупаем все по списку, чтобы ничего не пропустить, - рассказывает Роман, - Было очень приятно получить от РУСАЛА помощь на подготовку сына к школе. Да ещё профсоюз добавил две тысячи рублей. Спасибо Компании за заботу»!

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