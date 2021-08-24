



Двоих начинающих предпринимателей в Волгограде осудили за мошенничество с бюджетными субсидиями. Как сообщила И А "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 33-летняя Татьяна Маслова по приговору суда проведет 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а 32-летний Александр Ершов - 2 года 3 месяца. Такое наказание для фигурантов уголовного дела сегодня определила апелляционная инстанция. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Масловой было назначено 4 года колонии, а Ершову - 2 года 6 месяцев. На стадии апелляционного рассмотрения уголовного дела они полностью признали вину и возместили причиненный ущерб - порядка 900 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что в 2014 году Маслова с целью получения субсидий для начинающего субъекта предпринимательства предоставила в Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о расходах двух коммерческих организаций на закупку строительных материалов.

По одному из эпизодов она также привлекла к подобной противоправной схеме своего знакомого Ершова - руководителя юридического лица, который отчитался о якобы затраченных средствах на осуществление предпринимательской деятельности.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



