Расследования

В Волгограде осудили двоих начинающих предпринимателей за обман государства

Расследования 24.08.2021 16:19
0
24.08.2021 16:19


Двоих начинающих предпринимателей в Волгограде осудили за мошенничество с бюджетными субсидиями. Как сообщила И А "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 33-летняя Татьяна Маслова по приговору суда проведет 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а 32-летний Александр Ершов - 2 года 3 месяца. Такое наказание для фигурантов уголовного дела сегодня определила апелляционная инстанция. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Масловой было назначено 4 года колонии, а Ершову - 2 года 6 месяцев. На стадии апелляционного рассмотрения уголовного дела они полностью признали вину и возместили причиненный ущерб - порядка 900 тысяч рублей.
В судебном заседании установлено, что в 2014 году Маслова с целью получения субсидий для начинающего субъекта предпринимательства предоставила в Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области документы, содержащие заведомо ложные сведения о расходах двух коммерческих организаций на закупку строительных материалов.
По одному из эпизодов она также привлекла к подобной противоправной схеме своего знакомого Ершова - руководителя юридического лица, который отчитался о якобы затраченных средствах на осуществление предпринимательской деятельности. 
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
24.08.2021 17:25
Расследования 24.08.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2021 12:49
Расследования 24.08.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2021 10:22
Расследования 24.08.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2021 08:58
Расследования 24.08.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2021 16:23
Расследования 23.08.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2021 15:23
Расследования 23.08.2021 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2021 20:21
Расследования 21.08.2021 20:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2021 11:34
Расследования 20.08.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2021 10:23
Расследования 20.08.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2021 17:57
Расследования 19.08.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.08.2021 12:43
Расследования 19.08.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2021 17:14
Расследования 18.08.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2021 15:16
Расследования 18.08.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2021 13:27
Расследования 17.08.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2021 09:53
Расследования 17.08.2021 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:02
В РУСАЛе проходит акция «Собери ребенка в школу»Смотреть фотографии
18:00
В центре Волгограда на неделю перекроют улицу ГлазковаСмотреть фотографии
17:25
С осужденного в Волгограде директора подпольного завода потребовали в казну 327 миллионовСмотреть фотографии
16:30
«Это был армагедон»: жители поселка в Волгоградской области остались без крова из-за ураганаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгограде осудили двоих начинающих предпринимателей за обман государстваСмотреть фотографии
15:58
Из Волгоградской области отправится состав с мигрантамиСмотреть фотографии
14:59
Скончался экс-председатель суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде страховая компания «СОГАЗ-Мед» приглашает студентов оформить новый полис ОМССмотреть фотографии
14:42
Дорожники обследуют обвалившийся под фурой мост в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Власти города в Волгоградской области второй день не могут справиться с последствиями ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
В Волгоградской области 24-летний парень умер от последствий коронавирусаСмотреть фотографии
13:14
Губернатор раскритиковал медленный ремонт центра онкопомощи в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
В Волгоградской области обобрали 14-летнего сиротуСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области в третий раз фиксируют рекордную смертность от COVIDСмотреть фотографии
12:22
Вторую солнечную электростанцию построят в Палласовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Пенсионеры получат обещанные президентом 10 тысяч рублей в сентябреСмотреть фотографии
11:44
Волгоградские налогоплательщики погасили пятимиллиардный долгСмотреть фотографии
11:22
Билайн ускорил интернет и предлагает пакет связи в подарокСмотреть фотографии
10:57
На волгоградском водохранилище сел на мель грузовой паром с пассажирами и арбузамиСмотреть фотографии
10:56
Пьяный тракторист уложил женщину и ребенка из Москвы в волгоградскую больницуСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом грузовик столкнулся с рейсовым автобусомСмотреть фотографии
10:22
Прокуроры контролируют ликвидацию последствий шторма в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области усилят борьбу с рыбаками-браконьерамиСмотреть фотографии
09:24
Новый Volkswagen Caddy в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Обзор моделиСмотреть фотографии
08:58
Суд не нашел виновного в ДТП с коровой-беспризорницей под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде оштрафовали ресторан гостиницы из-за отсутствия антисептиковСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцам объяснили причины исчезновения гриппаСмотреть фотографии
07:58
Волгоградцев заставляют прививаться под страхом увольненияСмотреть фотографии
22:10
Волгоградский губернатор расшевелил чиновников после «городищенских» наказовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Палаты переполнены: больных с коронавирусом госпитализируют в коридоры ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 