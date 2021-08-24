Власти города в Волгоградской области второй день не могут справиться с последствиями ливня











Подтопления на улицах города воинской славы Калач-на-Дону второй день не могут устранить местные коммунальные службы. Больше всего от ливня, который обрушился на город ранним утром 23 августа, пострадали улицы Ленина и Кирова – проезжая часть заполнена водой полностью.

Лужу невероятных размеров на улице Кирова местные жители уже окрестили Калачевским морем: в отсутствие движения транспорта здесь развлекаются босоногие подростки. Традиционно скопились осадки и на пересечении улицы Ленина и переулка Пушкина. Городским властям пришлось официально перекрыть этот участок проезжей части, пока к вечеру ассенизаторские машины не откачали почти всю воду. В других местах проблему не могут решить вторые сутки. «Собрать бы всю воду с затопленных улиц да вылить вам в кабинет, может, тогда делать так, как надо, начнете?», – негодуют калачевцы, обращаясь к чиновникам.





По свидетельствам местных жителей, в последний раз такие огромные лужи после ливней были в 2016 году. «В одной из таких луж у меня тогда сгорел генератор на машине – залило водой», – рассказал «Высоте 102» один из жителей города воинской славы.