Билайн ускорил интернет и предлагает пакет связи в подарок

Телеком 24.08.2021 11:22 Реклама
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24.08.2021 11:22 Реклама
Билайн запустил новую акцию, в рамках которой жители Волгоградской области могут сдать старый телефон, планшет или роутер и получить в подарок услуги связи, а также скидку на смартфон.
Как сообщила пресс-служба Билайн, в рамках этого предложения можно приобрести смартфоны, которые соответствуют текущим потребностям клиента. Например, к 1 сентября в качестве помощника для студентов могут подойти Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Ознакомиться с полным списком акционных смартфонов можно на сайте оператора*.
«Мы планомерно развиваем сеть в Волгоградской области, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми услугами, включая мобильный интернет, в комфортном режиме, – прокомментировал директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. – И уже много сделали в этом году, чтобы связь стала надежнее, а мобильный интернет постоянно ускорялся».
По сравнению с летом прошлого года скорость интернет-доступа для жителей Волгоградской области, по данным внутренней аналитики Билайн, выросла на 73% после увеличения емкости сети для передачи данных. Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. В результате за год сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась почти в 1,7 раза.
Помимо расширения сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON** клиенты могут пользоваться надежной связью даже в пиковые часы нагрузки. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов.
*Акция проводится в собственных офисах продаж и интернет-магазине Билайн (на условиях самовывоза) с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу beeline.ru Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме Калининградской обл., респ. Крым и г. Севастополь. Список тарифных планов, на которых доступна Акция: тарифные планы линейки «Близкие люди», «Близкие люди+», а также «На максимум!», «На максимум+!» и «СуперСИТИ» (в г. Москве и Московской области). Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции доступен на beeline.ru.
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