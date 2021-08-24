Билайн ускорил интернет и предлагает пакет связи в подарок





Билайн запустил новую акцию, в рамках которой жители Волгоградской области могут сдать старый телефон, планшет или роутер и получить в подарок услуги связи, а также скидку на смартфон.

Как сообщила пресс-служба Билайн, в рамках этого предложения можно приобрести смартфоны, которые соответствуют текущим потребностям клиента. Например, к 1 сентября в качестве помощника для студентов могут подойти Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Ознакомиться с полным списком акционных смартфонов можно на сайте оператора *.

«Мы планомерно развиваем сеть в Волгоградской области, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми услугами, включая мобильный интернет, в комфортном режиме, – прокомментировал директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. – И уже много сделали в этом году, чтобы связь стала надежнее, а мобильный интернет постоянно ускорялся».

По сравнению с летом прошлого года скорость интернет-доступа для жителей Волгоградской области, по данным внутренней аналитики Билайн, выросла на 73% после увеличения емкости сети для передачи данных. Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. В результате за год сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась почти в 1,7 раза.

Помимо расширения сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON** клиенты могут пользоваться надежной связью даже в пиковые часы нагрузки. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов.