Телеком

Билайн ускорил интернет и предлагает пакет связи в подарок

Телеком 24.08.2021 11:22 Реклама
0
24.08.2021 11:22 Реклама


Билайн запустил новую акцию, в рамках которой жители Волгоградской области могут сдать старый телефон, планшет или роутер и получить в подарок услуги связи, а также скидку на смартфон.
Как сообщила пресс-служба Билайн, в рамках этого предложения можно приобрести смартфоны, которые соответствуют текущим потребностям клиента. Например, к 1 сентября в качестве помощника для студентов могут подойти Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Ознакомиться с полным списком акционных смартфонов можно на сайте оператора*.
«Мы планомерно развиваем сеть в Волгоградской области, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми услугами, включая мобильный интернет, в комфортном режиме, – прокомментировал директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. – И уже много сделали в этом году, чтобы связь стала надежнее, а мобильный интернет постоянно ускорялся».
По сравнению с летом прошлого года скорость интернет-доступа для жителей Волгоградской области, по данным внутренней аналитики Билайн, выросла на 73% после увеличения емкости сети для передачи данных. Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. В результате за год сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась почти в 1,7 раза.
Помимо расширения сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON** клиенты могут пользоваться надежной связью даже в пиковые часы нагрузки. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов.
*Акция проводится в собственных офисах продаж и интернет-магазине Билайн (на условиях самовывоза) с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу beeline.ru Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме Калининградской обл., респ. Крым и г. Севастополь. Список тарифных планов, на которых доступна Акция: тарифные планы линейки «Близкие люди», «Близкие люди+», а также «На максимум!», «На максимум+!» и «СуперСИТИ» (в г. Москве и Московской области). Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции доступен на beeline.ru.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Телеком
20.08.2021 11:33
Телеком 20.08.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.08.2021 17:15
Телеком 17.08.2021 17:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2021 15:24
Телеком 16.08.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.08.2021 13:35
Телеком 12.08.2021 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2021 13:08
Телеком 11.08.2021 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2021 11:41
Телеком 11.08.2021 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.08.2021 14:12
Телеком 10.08.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.08.2021 12:16
Телеком 09.08.2021 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.08.2021 13:04
Телеком 06.08.2021 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.08.2021 17:22
Телеком 05.08.2021 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.08.2021 14:33
Телеком 05.08.2021 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.08.2021 12:59
Телеком 03.08.2021 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2021 16:05
Телеком 02.08.2021 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2021 13:37
Телеком 02.08.2021 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.07.2021 11:46
Телеком 30.07.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:42
Дорожники обследуют обвалившийся под фурой мост в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Власти города в Волгоградской области второй день не могут справиться с последствиями ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
В Волгоградской области 24-летний парень умер от последствий коронавирусаСмотреть фотографии
13:14
Губернатор раскритиковал медленный ремонт центра онкопомощи в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области обобрали 14-летнего сиротуСмотреть фотографии
12:31
В Волгоградской области в третий раз фиксируют рекордную смертность от COVIDСмотреть фотографии
12:22
Вторую солнечную электростанцию построят в Палласовске Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Пенсионеры получат обещанные президентом 10 тысяч рублей в сентябреСмотреть фотографии
11:44
Волгоградские налогоплательщики погасили пятимиллиардный долгСмотреть фотографии
11:22
Билайн ускорил интернет и предлагает пакет связи в подарокСмотреть фотографии
10:57
На волгоградском водохранилище сел на мель грузовой паром с пассажирами и арбузамиСмотреть фотографии
10:56
Пьяный тракторист уложил женщину и ребенка из Москвы в волгоградскую больницуСмотреть фотографии
10:46
Под Волгоградом грузовик столкнулся с рейсовым автобусомСмотреть фотографии
10:22
Прокуроры контролируют ликвидацию последствий шторма в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области усилят борьбу с рыбаками-браконьерамиСмотреть фотографии
09:24
Новый Volkswagen Caddy в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Обзор моделиСмотреть фотографии
08:58
Суд не нашел виновного в ДТП с коровой-беспризорницей под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде оштрафовали ресторан гостиницы из-за отсутствия антисептиковСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцам объяснили причины исчезновения гриппаСмотреть фотографии
07:58
Волгоградцев заставляют прививаться под страхом увольненияСмотреть фотографии
22:10
Волгоградский губернатор расшевелил чиновников после «городищенских» наказовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Палаты переполнены: больных с коронавирусом госпитализируют в коридоры ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Шторм сорвал крыши зданий в двух поселках и хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:15
Дальнобойщик отказался от госпитализации после падения фуры с моста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:55
Мост под многотонным грузовиком обрушился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:48
Ликвидатор полигонов отходов из Красноярского края займется «Белым морем» волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
17:25
В Волгограде у 15 наркоманов и алкоголиков отобрали водительские праваСмотреть фотографии
17:05
Ветеринара с 38-летним стажем обидели с пенсией в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Преступное трио идет под суд за серию краж из магазинов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
16:02
Социолог Надежда Дулина: о новой реальности и особых датах в истории Сталинграда - ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 