Новый Volkswagen Caddy в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст. Обзор модели

Переднеприводный компактный 5- и 7-местный минивэн, а также коммерческая модификация Combo давно и удачно прижилась в России. Отечественный автолюбитель быстро оценил впечатляющую динамику, высокую надежность, хорошую проходимость и маневренность, способность выдерживать серьезные весовые нагрузки (до 2100 кг) и большое салонное пространство (до 3.3-3.7 м3).

[1], что позволило несколько увеличить габариты кузова (4601 х 1855 х 2100 мм), довести колесную базу до 2755 мм и расширить внутреннее пространство салона. При этом оптимизированная форма кузова имеет уменьшенный коэффициент динамического сопротивления (0.3), а на заднем пассажирском диване без труда помещаются пассажиры с большим ростом. Пятое поколение Сaddy создавалось с учетом современных представлений о качественном и комфортном автомобиле В-класса. Машина получила новую мобильную платформу MQB, что позволило несколько увеличить габариты кузова (4601 х 1855 х 2100 мм), довести колесную базу до 2755 мм и расширить внутреннее пространство салона. При этом оптимизированная форма кузова имеет уменьшенный коэффициент динамического сопротивления (0.3), а на заднем пассажирском диване без труда помещаются пассажиры с большим ростом.

В целом же автомобиль стал еще более современным, универсальным и технологичным, так как модернизации подверглись практически все узлы и дизайн «каблучка».

Экстерьер

«Фирменный» стиль Volkswagen Caddy, естественно, был сохранен, но стал более гармоничным, эстетически привлекательным и эргономичным. Автомобиль получил более покатый и мощный капот, аэродинамично изогнутую крышу с тонированным панорамным остеклением, выразительные борта, изящную радиаторную решетку, двустворчатую крышку багажника, левую и правую сдвижные двери, новые бампера с встроенными парковочными датчиками, дверные ручки и зеркала заднего обзора в цвет кузова, 18-дюймовые колесные диски.

Особое внимание было уделено техническим возможностями дизайну световой оптики. Фары и фонари имеют вертикальную ориентировку с отделкой хромированной полосой и комплектуются яркими светодиодами. Оптика имеет автоматическое управление дальним светом и подсветку при выполнении маневров.

Двигатели и ходовая

Европейские версии «пятого» Volkswagen Caddy комплектуются широким модельным рядом силовых установок, в том числе – турбированных и дизельных. Однако для российского рынка конструкторы решили сохранить надежный и проверенный временем 110-сильный «атмосферник» объемом 1.6 литра, который работает с безотказной 6-ступенчатой МКПП.

Движок - неприхотливый и всепогодный, поддерживает среднюю скорость авто до 180 км/час и потребляет 7-9 литров на 100 километров в смешанном цикле. Для переднеприводной версии каблучка (в РФ полный привод не планируется) установлена усиленная независимая подвеска, а задние рессоры заменены на полузависимую пружинную стальную балку со стабилизаторами поперечной устойчивости.

При таких конструктивных особенностях, двухтонный Volkswagen Caddy прекрасно держится на дороге при любом скоростном режиме, устойчив при маневрах, имеет высокую проходимость (клиренс – до 16 см) и мягкий ход даже на плохом дорожном покрытии. Реечная рулевая колонка с электромеханическим усилителем обеспечивает высокую чувствительность рулевого колеса и легкость управления.

Опции управления и безопасность

Даже в базовой комплектации Volkswagen Caddy оснащен полным набором электронных помощников, которыми оборудуются сегодня все авто современного модельного ряда Volkswagen. Российская модификация комплектуется выборочно и с учетом особенностей эксплуатации «каблучка» в сложных отечественных климатических и технических условиях.





Водители, управляющие Volkswagen Caddy получают электронные системы:

• круиз-контроля (поддержка и ограничения скорости при разных дорожных условиях);

• удержания в полосе движения и смены полосы;

• контроля слепых зон;

• кругового обзора при перестроении;

• обзора при движении задним ходом;

• автоматического управления световой оптикой с датчиком темноты;

• автоматизированной парковки и выезда с парковки;

• маневрирования с прицепным устройством.

Кроме того, автомобиль имеет стандартный набор «зимних» опций, которые исключительно полезны в сложных климатических условиях России: обогрев лобового и заднего стекла (+лобовое – теплозащитная тонировка), наружных зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя.

Наконец, новый Volkswagen Caddy оснащен центральным замком с блоком ДУ и двумя ключами-радиопультами, а также системой бесключевого доступа, способной распознавать владельца на расстоянии и удаленно запускать двигатель на прогрев.

В автомобиле также имеется полный пакет опций активной и пассивной безопасности. Кузов штампуется из высокопрочной стали, вентилируемые дисковые тормоза установлены на всех колесах и синхронизированы с электронными опциями управления, стояночный тормоз - электрический. В «каблучке» имеются функции ESC[2] (система стабилизации и управляемости), удержания авто на наклонной поверхности (Hill Start Assist[3]), контроля дистанции, давления в шинах, физического состояния водителя, автоматического экстренного торможения и экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС (бортовой регистратор).

Система пассивной безопасности уже в базовой комплектации представлена пакетом противоаварийных подушек и шторок, антитравматичной рулевой колонкой с регулировкой по наклону и вылету, регулируемыми подголовниками, 3-точечными ремнями с преднатяжителями и индикацией непристегнутого замка. От угона Volkswagen Caddy защищен современной противоугонной системой с дистанционной блокировкой открытия сдвижных дверей и электронным иммобилайзером.

Салон

Внутренний дизайн Volkswagen Caddy – традиционно стильный, сдержанный и практичный. Обивка выполнена из добротных шумопоглощающих материалов и мягкого пластика, новые ортопедические (спрофилированные) сиденья ergoComfort[4] имеют полный набор регулировок, двухзонный климат-контроль предполагает усиленную антиаллергенную фильтрацию, есть автономная салона обогрева салонного пространства.

Водительское место оборудовано цифровой приборной панелью с 10.25-дюймовым сенсорным экраном и 6.5-10-дюймовым мультимедиа. Настройка приборной панели индивидуальна, а управление рядом опций (порядок отпирания дверей, стояночный тормоз, отопитель) и климатической системой Air Care Climatronic[5] осуществляется сенсорикой бортового компьютера и кнопками на мульти-руле.

Мультимедиа Discover Media[6] поддерживает полный набор видео- и аудиофайлов, встроенную навигацию, беспроводную связь Bluetooth[7] с Интернетом, голосовое управление. В салоне 4 USB[8]-разъема Type-C[9], акустическая система с 6 динамиками, розетка на 12V в багажнике.

Уточнить всю необходимую информацию по модели, оформить предзаказ можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111. Ул. Землячки , 82Г.





Перевод:

[1] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten), немецкая модульная платформа, транслитерация ЭмКьюБи.

[2] ESC- (англ. Electronic Stability Control) бортовая электронная система, которая помогает предотвратить пробуксовку и крен кузова, транслитерация ЕСЦ.

[3] Hill Start Assist – (англ.) система удержания авто на наклонной поверхности, транслитерация Хилл Старт Ассист.

[4] ЕrgoComfort – (англ.) ортопедические (спрофилированные) сиденья в автомобиле, транслитерация ЭргоКомфорт.

[5] Air Care Climatronic – (англ.) климатическая система в автомобиле, транслитерация Эйр Кэйр Климатроник.

[6] Discover Media – (англ.) вид мультимедийной системы, транслитерация Дисковер Медиа.

[7] Bluetooth – (англ.) производственная спецификация беспроводных персональных сетей, транслитерация Блютус.

[8] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[9] Type-C – (англ.) спецификация USB для универсального компактного двухстороннего 24-контактного разъёма для USB-устройств и USB-кабелей, транслитерация Тайп-Ц.