



В серии краж из магазинов Волгограда и Волжского обвиняются трое молодых людей - двое парней и 19-летняя девушка, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. На счету преступного трио, по данным следствия, 16 эпизодов краж, совершенных в составе группы по предварительному сговору (ч.2 ст. 158 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемые с сентября 2020 года по март 2021 года в ночное время проникали в помещения сетевых магазинов с целью хищения алкогольной и табачной продукции. Всего им удалось похитить товаров на сумму более 400 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.

Вину сообщники полностью признали. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.



