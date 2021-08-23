Командира волгоградского СОБР «Вектор» проводили на пенсию





Личный состав и руководство управления Росгвардии по Волгоградской области в торжественной обстановке сегодня проводили на заслуженный отдых командира СОБР "Вектор" полковника полиции Игоря Белова.

"Надежный друг, компетентный руководитель, мудрый учитель. 15 лет под вашим чутким руководством бойцы отряда всегда достойно и качественно выполняли любую поставленную задачу, более того, отряд – это большая и крепкая семья. Спасибо за каждый день службы, и пусть девиз вашего отряда "Ничего, кроме победы" и дальше идет с вами по жизни", – с такими словами к Игорю Белову обратился начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков.

Игорь Белов возглавлял элитный спецотряд с 2006 года. Под его руководством СОБР "Вектор" 78 раз направлялся в зону боевых действий в Северо-Кавказский регион для наведения конституционного порядка, проведения контртеррористических операций по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований, террористических и диверсионно-разведывательных групп. Мужество, доблесть и отвага бойцов отряда отмечены высокими государственными наградами.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области