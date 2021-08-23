Здесь выступали Утесов и Кобзон: дворец культуры завода-банкрота в Волгограде остался без хозяина





Торги по продаже пятиэтажного здания дворца культуры и техники волгоградского тракторного завода не состоялись из-за отсутствия заявок. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на итоговый протокол определения участников, желающих купить за 21 миллион рублей величественное здание с колоннами, расположенное на ул. Адмирала Ушакова в поселке Нижний Тракторный, не нашлось. Общая площадь помещений составляет 11324,9 кв.м.

Дворец культуры и техники тракторного завода им. Дзержинского, где, согласно открытым источникам, выступали Иосиф Кобзон, Николай Рыбников, Леонид Утесов, Екатерина Шаврина и даже иллюзионист Вольф Мессинг, оказался заброшенным в конце 90-х. В настоящее время здание принадлежит ООО "Паритет", которое в декабре 2020 года было признано банкротом.





Справка. Строить Дворец культуры и техники начали в 1939 году, но строительство оборвалось из-за войны. Из-за того, что здание не имело крыши оно пережило авиабомбежки и избежало серьезных разрушений. Завершить стройку удалось только к 1953 году. Проект дворца выполнил архитектор Яков Корнфельд, который также построил дворец культуры имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Дворец культуры и техники имел два корпуса — клубный и театральный, которые обрамляли небольшую площадь, ориентированную на проезд вдоль жилых домов поселка. В театральном корпусе работали студии и кружки художественной самодеятельности, театральная и хоровая студии для детей и взрослых, были здесь и места для проведения концертов и танцев. В клубном корпусе располагались библиотеки, читальный зал, различные кружки, спортзал. В спортивном зале проходили тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису, был тир, зал борьбы, секция велоспорта. В 1950—1970-е годы дворец культуры и техники был главным центром притяжения для жителей района. Здесь выступали не только местные самодеятельные коллективы, но и симфонические оркестры, профессиональные артисты театра, кино и эстрады из столицы и других городов.

В 2002 году Волгоградский тракторный завод выставил дворец культуры и техники на аукцион, после чего он перешел в собственность завода железобетонных изделий №1. После этого здание дворца культуры постепенно стало приходить в упадок. В 2007 году его закрыли. В 2011 году прежний собственник был объявлен банкротом. Сейчас здание находится в запущенном состоянии и не используется.



