Общество

В Волгограде скромно почтили память жертв массированной бомбардировки Сталинграда

Общество 23.08.2021 13:15
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23.08.2021 13:15


Дети Сталинграда, члены ветеранских организаций и представители казачьих обществ Волгоградской области - всего около 15 человек - возложили цветы к памятнику мирным жителям Сталинграда. Здесь же рано утром почтил память погибших при массированной бомбардировке губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в администрации региона.



Спустя час после возложения, ровно в полдень на южном склоне Мамаева кургана прозвучал ставший традиционным «Выстрел памяти». Под звуки гимна РФ артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа выстрелили из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.





Сегодня на главной высоте России также состоится открытие памятного знака воинам Калмыкии – защитникам Сталинграда. В нем примут участие делегация Республики Калмыкия, руководство Волгоградской области, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, национальных, общественных организаций.
Ровно 79 лет назад Сталинград подвергся массированной бомбардировке немецко-фашистских захватчиков. Четвертый воздушный флот люфтваффе обрушился на город и за полдня превратил его в горящие руины. Немецкая авиация разрушила речные причалы, самолеты сбрасывали бомбы на эвакуационный речной транспорт. В результате налета, который больше напоминал не военную операцию, а террористический акт, погибли более 40 тысяч человек мирного населения. Тем не менее, в развалинах домов защитники Сталинграда, ополченцы и мирные жители создали огневые точки, и когда 14 сентября вражеские войска ворвались в город, их ждал ответный удар.

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