Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в июле увеличилась на 5,2 млрд рублей и достигла 58,7 млрд рублей
Экономика 23.08.2021 11:42 Новости компаний
0
23.08.2021 11:42 Новости компаний
По итогам 7 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 58,7 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 24,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.
Ключевые показатели банка за июль 2021 года:
Активы банка в июле увеличились на 104 млрд рублей, или на 3,8%.
Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 59 млрд рублей, или на 3,1%, за счет роста портфеля юридических лиц на 45 млрд рублей (+3,4%), а также портфеля физических лиц на 13 млрд рублей (+2,4%).
Средства клиентов увеличились на 32 млрд рублей, или на 1,6%, как за счет средств юридических лиц (+20 млрд рублей, или +1,9%), так и физических лиц (+12 млрд рублей, или +1,3%).
Чистая прибыль банка «Открытие» за июль составила 5,2 млрд рублей.
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 7 месяцев 2021 года:
По итогам 7 месяцев 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 297 млрд рублей (+11,5%) до 2,88 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 275 млрд рублей (+16,3%) до 1,96 трлн рублей.
Кредитный портфель юридических лиц вырос на 193 млрд рублей (+16,2%) до 1 382 млрд рублей. Объем выданных за 7 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса приблизился к 800 млрд рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (+16,6%) до 577 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 44% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 7 месяцев 2021 года выросли на 126 млрд (+6,6%) до 2,04 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 116 млрд рублей (+12,4%) до 1 057 млрд рублей. Средства физических лиц остаются на стабильном уровне: 980 млрд рублей (+1% с начала года).
Чистая прибыль банка по итогам 7 месяцев 2021 года составила 58,7 млрд рублей против 24,4 млрд рублей годом ранее.
Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 7 месяцев 2021 года составили 66,5 млрд рублей по сравнению с 45,1 млрд рублей годом ранее (+48%). Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов. Чистые комиссионные доходы за рассматриваемый период составили 15,7 млрд рублей (+24% к показателю за аналогичный период 2020 года: 12,7 млрд рублей).
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 107,7 млрд рублей (+47% к уровню прошлого года: 73,0 млрд рублей).
Операционные расходы за 7 месяцев 2021 года составили 39,8 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 4% и ниже темпов годовой инфляции (6,5%).
Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 августа 2021 года составил 365,6 млрд рублей (+8,8% с начала года).
Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 131,5% (пороговое значение: 15%), Н3 — 167% (пороговое значение: 50%).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.
Информация предоставлена банком «Открытие».
Реклама
Группа ВТБ первой в России провела онлайн-регистрацию квартиры, приобретенной с торгов23.08.2021 14:35
Экономика 23.08.2021 14:35
На Гремячинском ГОКе подвели итоги конкурса профессионального мастерства23.08.2021 12:50
Экономика 23.08.2021 12:50
ВТБ начал выпускать детские банковские карты23.08.2021 10:30
Экономика 23.08.2021 10:30
Открытие Private Banking рассказал клиентам об основных макроэкономических и макрофинансовых трендах в России и мире21.08.2021 12:56
Экономика 21.08.2021 12:56
ПСБ – генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума «Армия – 2021»20.08.2021 13:31
Экономика 20.08.2021 13:31
ВТБ увеличивает срок автокредитования до 7 лет20.08.2021 12:57
Экономика 20.08.2021 12:57
Кредит «Универсальный» банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке20.08.2021 11:33
Экономика 20.08.2021 11:33
Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Клиенты ВТБ смогут оформить кредит на мотоциклы Kawasaki без переплаты19.08.2021 15:50
Экономика 19.08.2021 15:50
Надия Черкасова приняла участие в заседании выездной гостиной Евразийского женского форума19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
На предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» определили победителей конкурса профессионального мастерства19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Группа банка «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Московская семья выиграла поездку в Сады Придонья19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Клиенты ВТБ на 20% увеличили спрос на пакеты услуг для бизнеса19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
Реклама