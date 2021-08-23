Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в июле увеличилась на 5,2 млрд рублей и достигла 58,7 млрд рублей

Экономика 23.08.2021 11:42 Новости компаний
0
23.08.2021 11:42 Новости компаний


По итогам 7 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 58,7 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с 24,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.
Ключевые показатели банка за июль 2021 года:
Активы банка в июле увеличились на 104 млрд рублей, или на 3,8%.
Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 59 млрд рублей, или на 3,1%, за счет роста портфеля юридических лиц на 45 млрд рублей (+3,4%), а также портфеля физических лиц на 13 млрд рублей (+2,4%).
Средства клиентов увеличились на 32 млрд рублей, или на 1,6%, как за счет средств юридических лиц (+20 млрд рублей, или +1,9%), так и физических лиц (+12 млрд рублей, или +1,3%).
Чистая прибыль банка «Открытие» за июль составила 5,2 млрд рублей.
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 7 месяцев 2021 года:
По итогам 7 месяцев 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 297 млрд рублей (+11,5%) до 2,88 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 275 млрд рублей (+16,3%) до 1,96 трлн рублей.
Кредитный портфель юридических лиц вырос на 193 млрд рублей (+16,2%) до 1 382 млрд рублей. Объем выданных за 7 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса приблизился к 800 млрд рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (+16,6%) до 577 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 44% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 7 месяцев 2021 года выросли на 126 млрд (+6,6%) до 2,04 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 116 млрд рублей (+12,4%) до 1 057 млрд рублей. Средства физических лиц остаются на стабильном уровне: 980 млрд рублей (+1% с начала года).
Чистая прибыль банка по итогам 7 месяцев 2021 года составила 58,7 млрд рублей против 24,4 млрд рублей годом ранее.
Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 7 месяцев 2021 года составили 66,5 млрд рублей по сравнению с 45,1 млрд рублей годом ранее (+48%). Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов. Чистые комиссионные доходы за рассматриваемый период составили 15,7 млрд рублей (+24% к показателю за аналогичный период 2020 года: 12,7 млрд рублей).
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 107,7 млрд рублей (+47% к уровню прошлого года: 73,0 млрд рублей).
Операционные расходы за 7 месяцев 2021 года составили 39,8 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 4% и ниже темпов годовой инфляции (6,5%).
Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 августа 2021 года составил 365,6 млрд рублей (+8,8% с начала года).
Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа 2021 года Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 131,5% (пороговое значение: 15%), Н3 — 167% (пороговое значение: 50%).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.
Информация предоставлена банком «Открытие».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
23.08.2021 14:35
Экономика 23.08.2021 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 12:50
Экономика 23.08.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2021 10:30
Экономика 23.08.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2021 12:56
Экономика 21.08.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 13:31
Экономика 20.08.2021 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 12:57
Экономика 20.08.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 11:33
Экономика 20.08.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 15:50
Экономика 19.08.2021 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:36
До 14 градусов похолодает в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
15:23
Жителя Волгоградской области осудят за сожженную заживо женщинуСмотреть фотографии
15:03
Здесь выступали Утесов и Кобзон: дворец культуры завода-банкрота в Волгограде остался без хозяинаСмотреть фотографии
14:37
Командира волгоградского СОБР «Вектор» проводили на пенсиюСмотреть фотографии
13:41
Эльтонский ультрамарафон в Волгоградской области выиграл бегун из Пермского краяСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде скромно почтили память жертв массированной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
12:50
На Гремячинском ГОКе подвели итоги конкурса профессионального мастерстваСмотреть фотографии
12:20
В Волгоградской области не снижается уровень смертности от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
Движение через Волжскую ГЭС откроют полностью в конце неделиСмотреть фотографии
11:04
Дворник из Волгограда взял 800 тыс рублей в кредит и перевел их аферистуСмотреть фотографии
10:52
Мужчина погиб в пожаре на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Массовое столкновение фур и легковушек произошло в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде УК оштрафовали за прошлогодний снегСмотреть фотографии
09:16
Приблизить новоселье: ВАИЖК выдает льготную ипотеку на новостройкиСмотреть фотографии
09:02
В больнице Волгоградской области расследуют загадочную смерть пациентаСмотреть фотографии
08:12
Пожар на подстанции в Волжском тушили более трех часовСмотреть фотографии
20:26
В Волжском тушат пожар на трансформаторной подстанции (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
Волгоградский журналист Александр Добрушин: Об особых правах владельца «Мерседеса», состоящего на учете в КПРФСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области увеличилось количество разводовСмотреть фотографии
17:02
В Волгоградскую область вернется жара после ливня с ураганомСмотреть фотографии
16:47
Владимир Путин пообещал пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде судятся за остатки бизнес-империи экс-депутата ГосдумыСмотреть фотографии
13:36
Болельщики волгоградского «Ротора» заявили о проблемах в командеСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев обрекли на жизнь среди кладбища деревьевСмотреть фотографии
11:48
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшиласьСмотреть фотографии
10:46
Жительница Урюпинска пострадала в ДТП с яхтойСмотреть фотографии
10:42
Пьяный волгоградец спровоцировал массовую авариюСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области в ночном ДТП молодой водитель угробил подругуСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области готовятся к ужесточению мер для обязательной вакцинацииСмотреть фотографии
20:21
Экс-милиционер из Волжского отсудил у государства 800 тысяч за незаконное уголовное преследованиеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 