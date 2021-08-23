Приблизить новоселье: ВАИЖК выдает льготную ипотеку на новостройки





АО «ВАИЖК» – региональный оператор федерального «Банк ДОМ.РФ» ведёт прием заявок по программе «Льготная ипотека на новостройки» от заемщиков на покупку квартир в строящихся домах на любой стадии строительства.

По программе можно приобрести не только строящееся жильё, но и уже введенное в эксплуатацию жильё. В данном случае, продавцом должен выступать застройщик.

Оформить льготную ипотеку на покупку квартир можно по ставке от 5,8% годовых. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования - до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте ivlg.ru коло 80% решений принимается в течение дня.

Подробности об условиях предоставления займа по программе «Льготная ипотека»



