В больнице Волгоградской области расследуют загадочную смерть пациента





В Урюпинской ЦРБ нашли тело 57-летнего мужчины. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, пациент проходил лечение в неврологическом отделении в связи с рецидивом заболевания. Сегодня мужчину должны были перевезти в одну из больниц Волгограда. Однако накануне произошло непоправимое. Тело мужчины со следами удушения было найдено в одном из помещений больницы. По заверениям врачей, пациент чувствовал себя нормально и не высказывал никаких намерений. Сейчас в ЦРБ проводится внутренняя проверка. Установлено, что мужчина на учете у психиатра не состоял.

В прошлом году в Урюпинской ЦРБ также расследовали смерть пациента, тело которого нашли под окнами медучреждения.



