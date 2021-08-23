В больнице Волгоградской области расследуют загадочную смерть пациента

Происшествия 23.08.2021 09:02
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23.08.2021 09:02
В Урюпинской ЦРБ нашли тело 57-летнего мужчины. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, пациент проходил лечение в неврологическом отделении в связи с рецидивом заболевания. Сегодня мужчину должны были перевезти в одну из больниц Волгограда. Однако накануне произошло непоправимое. Тело мужчины со следами удушения было найдено в одном из помещений больницы. По заверениям врачей, пациент чувствовал себя нормально и не высказывал никаких намерений. Сейчас в ЦРБ проводится внутренняя проверка. Установлено, что мужчина на учете у психиатра не состоял.
В прошлом году в Урюпинской ЦРБ также расследовали смерть пациента, тело которого нашли под окнами медучреждения.
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