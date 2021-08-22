Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области ухудшилась

Общество 22.08.2021 11:48
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22.08.2021 11:48
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 350 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Накануне, напомним, в регионе было выявлено 346 случаев, что являлось на тот момент рекордной цифрой. Однако на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса ухудшилась. Не снижается в Волгоградской области и смертность от инфекции. Так, за минувшие сутки стало известно о смерти еще 16 человек. Список жертв пандемии стремительно пополняется – в нем уже 2152 человека.
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