Жительница Урюпинска пострадала в ДТП с яхтой





В Урюпинске по вине пьяного водителя пострадала женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около шести часов вечера «УАЗ-31519» с яхтой на прицепе на одной из улиц города не выдержал безопасный боковой интервал и совершил касательное столкновение прицепа с припаркованным на правой стороне проезжей части автомобилем «DATSUN on-DO». Водитель "УАЗа" оказался нетрезвым.

В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомобиля «DATSUN on-DO» с травмой доставлена в больницу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.



