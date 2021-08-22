Пьяный волгоградец спровоцировал массовую аварию

Происшествия 22.08.2021 10:42
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22.08.2021 10:42
В Советском районе пьяный водитель устроил массовую аварию и пострадал сам в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя на проспекте Университетский не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди в попутном направлении автомашиной "Шкода Октавия" под управлением 63-летнего водителя. От удара автомобиль "Шкода Октавия" отбросило на стоящую впереди на запрещающий сигнал светофора автомашину "Форд Фокус", за рулем которой находился 58-летний водитель.
В результате ДТП водитель автомашины "Лада Гранта" с травмами госпитализирован. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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