Пьяный волгоградец спровоцировал массовую аварию





В Советском районе пьяный водитель устроил массовую аварию и пострадал сам в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя на проспекте Университетский не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшейся впереди в попутном направлении автомашиной "Шкода Октавия" под управлением 63-летнего водителя. От удара автомобиль "Шкода Октавия" отбросило на стоящую впереди на запрещающий сигнал светофора автомашину "Форд Фокус", за рулем которой находился 58-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомашины "Лада Гранта" с травмами госпитализирован. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



