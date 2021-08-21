



Пожарные в Даниловском районе до сих пор приходят в себя после огромного лесного пожара, с которым они боролись трое суток под хутором Каменночерновским. Возгорание произошло вечером 11 августа , а все пожарные подразделения отпустили по домам только в 6 часов утра 14 августа. «Новые смены заступали на сутки рано утром, и каждый боролся до последнего», – рассказал ИА «Высота 102» начальник пожарной части №83 2-ого отряда противопожарной службы Волгоградской области Александр Машлыкин.





Сам собой всплывал в памяти огнеборцев страшный степной пожар в 2017 году, из-за которого в хуторе Каменный того же Даниловского района сгорели четыре здания. Тогда пожарным не удалось отстоять населенный пункт, но спустя четыре года ситуация в корне изменилась. «Мы были готовы эвакуировать людей из Каменночерновского, даже успели вывезти лежачих. Но люди не поехали в Лобойково, стояли всю ночь: они были уверены, что мы защитим хутор», – вспоминает Александр Машлыкин.

И расчеты пожарно-спасательных частей, отрядов не подвели – огонь удалось удержать на подступах к населенному пункту. В тушении задействовали больше 100 человек: в борьбу с огнем вступил личный состав нового опорного поста поселка Белые пруды, который открыли всего два месяца назад, были стянуты силы из Елани, Михайловки, Фролово, Котово, Волгограда.





«Все усилия были брошены на то, чтобы защитить хутор, – подчеркнул Машлыкин. – Тушением приехал руководить замначальника ГУ МЧС по Волгоградской области Сергей Девяткин, и мы справились. Было тяжело: ветер постоянно менял направление, горело по верхам, загорелись хвойные деревья, пожар переходил с одного места на другое. Тем временем трактора проводили опашку вокруг сел, делали минерализованные полосы».

Причиной возгорания, которое ветер раздул до пожара на площади 330 га, предположительно стал удар молнии во время сухой грозы. Капризы природы в этом году изрядно удивляют и утомляют жителей Волгоградской области. Изнуряющая жара, наступившая засуха и сильный ветер заставили власти продлить особый противопожарный режим и даже запретить посещение природных парков. Тем не менее, несмотря на чрезвычайную пожароопасность в регионе и сотни ландшафтных возгораний каждый день, пожарные, волонтеры и неравнодушные местные жители этим летом не допустили угрозы населенным пунктам. Только в августе совместными усилиями люди спасли село Семеновка в Камышинском районе и хутор Большой в Михайловском районе.

Во многом это удалось благодаря возросшей мощности противопожарной службы – за семь лет количество пожарных депо в Волгоградской области увеличилось с 56 до 96. В 2014 году уровень прикрытия территорий от угрозы пожара составлял всего 63%, к 2021 году он вырос на 29% до 92%. Сейчас в регионе действуют 32 пожарные части и 64 опорных поста, в том числе и в отдаленной сельской местности. В противопожарной службе работают 1227 сотрудников, на вооружении которых находятся более 200 новых пожарных автомобилей.





В этом году в сеть противопожарной службы войдут еще 14 постов, пять из которых уже заработали во Фроловском, Урюпинском, Быковском, Ольховском и Даниловском районах. Остальные девять откроются в Иловлинском, Ленинском, Новоаннинском, Кумылженском, Городищенском, Суровикинском, Чернышковском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах. Они дадут защиту 38-ми населенным пунктам и территориям вокруг них. Регулярно обновляется парк противопожарной техники: с 2018 года власти закупили 57 пожарных автоцистерн, три мотовездехода, мобильный пункт управления и два беспилотника. За последние два года по губернаторской программе в села отправились 130 новых тракторов для противопожарного обустройства, подразделения противопожарной службы Волгоградской области получили 17 пожарных автомобилей.

К 2023 году уровень прикрытия территорий доведут до 100%. В состав противопожарной службы Волгоградской области будут входить 113 подразделений со штатной численностью 1,5 тысячи человек и 220 основными пожарными автомобилями. Помимо этого на днях Волгоградская областная дума приняла закон о ежегодном финансировании авиационных работ по охране лесов от пожаров. Теперь на обнаружение возгораний, доставку в случае необходимости к месту тушения пожара лесопожарных формирований, техники, оборудования и снаряжения самолетами в региональной казне будет дополнительно заложено 1,4 млн рублей. Облеты лесов планируется проводить с апреля по октябрь.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области; администрация Волгоградской области.