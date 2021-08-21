Театр юного зрителя в Волгограде отремонтируют за 93 млн рублей

Общество 21.08.2021 13:11
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21.08.2021 13:11
Объявлен конкурс по отбору подрядчика для выполнения капитального ремонта здания театра юного зрителя и вспомогательного корпуса в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет 93,6 миллиона рублей.
Проектная документация по объекту получила положительное заключение государственной экспертизы в ноябре 2020 года. Работы по капительному ремонту здания ТЮЗа, расположенного в Ворошиловском районе Волгограде на улице Рабоче-Крестьянская, должны быть выполнены за 12 месяцев с момента заключения контракта.
Театр представляет собой здание сложной формы, состоящее из трех прямоугольных строений переменной этажности (2-4-7 этажей). Главный зал ТЮЗа рассчитан на 563 человека.
В ходе первого этапа ремонта предстоит капитально отремонтировать крышу основного здания и вспомогательного корпуса, а также фасады. В здании заменят окна, ливневые трубы, двери, отреставрируют декоративные мозаичные панно на главном входе театра, заменить систему кондиционирования и вентиляции и многое другое. Планируется установить новое освещение фасадов, обустроить здание для посещения маломобильных зрителей.
Напомним, что о начале подготовки к проведению капитального ремонта здания театра юного зрителя 1 января 2020 года заявил губернатор Андрей Бочаров. Тогда он сообщил, что за 50 лет здание ТЮЗа обветшало и требует существенных финансовых вложений для ремонта и создания современных условия для зрителей.
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