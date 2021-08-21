



В Москве состоялся бизнес-завтрак для клиентов Открытие Private Banking – подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами. Он был посвящен макроэкономике и финансовым рынкам.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, тема бизнес-завтрака была обозначена организаторами как «Всплеск инфляции, действия центральных банков и волатильность на финансовых рынках – тенденции и прогнозы на конец 2021 года». Спикером на мероприятии выступил Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие», а модерировал дискуссию Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Oткрытие Private Banking.Эксперты дали оценки ключевым тенденциям в мировой и российской экономике и на финансовом рынке, рассказали о наиболее привлекательных, на их взгляд, стратегиях вложения средств, ответили на вопросы клиентов банка.

Максим Петроневич детально проанализировал основные макроэкономические и макрофинансовые тренды в экономике Китая, США, ЕС и России, а также динамику и особенности восстановления этих экономик от коронакризиса – в том числе рынка труда, ситуацию на валютных рынках. Эксперт дал прогнозы относительно перспектив глобальной инфляции, инфляции в России, ставки ФРС и Банка России, перспектив и возможных темпов роста российской экономики в 2021 году.

Кроме того, речь шла о прогнозах доходности государственных десятилетних облигаций США на горизонте одного – двух лет, а также о причинах привлекательности российских государственных ценных бумаг как объекта инвестиций в нынешней ситуации и о том, почему доходность длинных российских ОФЗ все в меньшей степени зависит от текущего размера и динамики ключевой ставки ЦБ.

Петроневич также отметил, что потребительское кредитование остается важнейшим фактором стимулирования потребительского спроса в России: только за счет этого даже при падающих доходах населения его расходы в реальном выражении растут. При этом, по его словам, реальные доходы населения в России пока не достигли уровня допандемийного 2019 года.

На фоне медленного восстановления доходов граждан и увеличения уровня процентных ставок, по мнению эксперта, рост цен на недвижимость в России будет замедляться, а ставки по ипотеке – расти.

По мнению эксперта, рубль на горизонте до конца 2021 г. года имеет потенциал укрепления – причем более значительный по отношению к евро, нежели в доллару США.