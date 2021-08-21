В Волгоградской области врач скончался от коронавируса

Накануне в Волгоградской области простились с доктором Александром Алексеевичем Синельщиковым. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги врача, Александр Синельщиков работал в Урюпинской ЦРБ. Он возглавлял межрайонный травматологический центр, работал рентгенологом. Александр Алексеевич был замечательным хирургом-травматологом, он помогал пациентам в буквальном смысле слова встать на ноги.

Как пояснили ИА «Высота 102» в ЦРБ, Александру Алексеевичу было 60 лет. Врач-рентгенолог работал дистанционно, вакцинацию он откладывал в связи с обострением сопутствующих заболеваний. Доктор планировал привиться во время отпуска, однако заболел, заразившись коронавирусом в семье. Какое-то время он откладывал госпитализацию – надеялся справиться с заболеванием дома. Позднее попал к своим коллегам в Урюпинскую ЦРБ, а затем был переведен в клиническую больницу №4, где провел более месяца. К сожалению, несмотря на некоторые улучшения в лечении пневмонии, он скончался от острой сосудистой патологии.











