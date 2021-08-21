В Волгоградской области восстанавливают школу после урагана





В Новоаннинском районе Волгоградской области приступили к устранению последствий пыльной бури, которая накануне натворила бед в нескольких населенных пунктах. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, так, ураган снес крышу школы в хуторе Кузнецовский. Пострадали кровли и других домовладений. Ветер был такой силы, что вырывал деревья с корнем. Было отключено электричество в Берёзовском, Бочаровском, Галушкинском, Староаннинском, Черкесовском поселениях. В селах уже приступили к восстановительным работам.





Напомним, накануне МЧС предупредило о новых природных катаклизмах, которые ожидаются на территории региона.





Фото администрации Новоанннского района.