ВТБ увеличивает срок автокредитования до 7 лет

Экономика 20.08.2021 12:57 Новости компаний
0
20.08.2021 12:57 Новости компаний
ВТБ улучшил условия по программам автокредитования на новые автомобили. Банк увеличил максимальный срок по кредиту с 5 до 7 лет, благодаря чему клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж по сравнению с кредитом на 5 лет более чем на 20%.
«При разработке своих продуктов ВТБ ориентируется на потребности клиентов и делает более доступной возможность приобретения нового автомобиля. Мы заметили, что на фоне изменения цен на популярные марки со стороны автопроизводителей заемщики все чаще пересматривают свои планы, выбирая более бюджетные модели или транспорт с пробегом. Поэтому мы приняли решение продлить максимально возможный срок автокредитования до 7 лет и предоставить клиентам возможность вносить более комфортные по размеру ежемесячные платежи, приобретая именно то транспортное средство, которое необходимо. Отмечу, что если заемщик решит частично или досрочно закрыть автокредит, он сможет сделать это в любое время и без каких-либо ограничений в ВТБ Онлайн», – комментирует Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.
По словам эксперта, увеличение срока кредита не повлияет на размер процентной ставки по кредиту. «В среднем клиенты ВТБ оформляют автокредит на 1 млн рублей. Если эти средства взять в банке, к примеру, под ставку, не включающую страхование автомобиля, – 12% годовых, то при удлиненном с 5 до 7 лет сроке кредита платеж уменьшится почти на четверть», – пояснил Иван Жигарев.
Кредит на покупку автомобиля в ВТБ сегодня можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).
ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам января-июля 2021 года объем автокредитования ВТБ превысил 53,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Реклама
ПСБ – генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума «Армия – 2021»20.08.2021 13:31
Экономика 20.08.2021 13:31
Кредит «Универсальный» банка «Открытие» признан самым выгодным на рынке20.08.2021 11:33
Экономика 20.08.2021 11:33
Онлайн запись на техобслуживание в ДЦ Renault «Волга-Раст»20.08.2021 10:55
Экономика 20.08.2021 10:55
Клиенты ВТБ смогут оформить кредит на мотоциклы Kawasaki без переплаты19.08.2021 15:50
Экономика 19.08.2021 15:50
Надия Черкасова приняла участие в заседании выездной гостиной Евразийского женского форума19.08.2021 15:24
Экономика 19.08.2021 15:24
На предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» определили победителей конкурса профессионального мастерства19.08.2021 14:10
Экономика 19.08.2021 14:10
Группа банка «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Пенсионного фонда России19.08.2021 12:38
Экономика 19.08.2021 12:38
Московская семья выиграла поездку в Сады Придонья19.08.2021 11:17
Экономика 19.08.2021 11:17
Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей19.08.2021 11:09
Экономика 19.08.2021 11:09
Клиенты ВТБ на 20% увеличили спрос на пакеты услуг для бизнеса19.08.2021 11:04
Экономика 19.08.2021 11:04
РУСАЛ содействует запуску производства алюминиевых литых труб19.08.2021 10:57
Экономика 19.08.2021 10:57
Банк «Открытие»: 83% жителей ЮФО считают завышенными цены на школьные принадлежности19.08.2021 10:06
Экономика 19.08.2021 10:06
Работодатели в Волгоградской области задолжали сотрудникам 34 миллиона19.08.2021 09:02
Экономика 19.08.2021 09:02
Голода не будет: в Волгоградской области намолотили более 3 млн тонн зерна18.08.2021 17:55
Экономика 18.08.2021 17:55
В Волгоградской области почти 40 тысяч человек сидели в отпусках без зарплаты18.08.2021 14:04
Экономика 18.08.2021 14:04
Реклама