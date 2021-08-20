Волонтеры ВгАЗа оказали помощь волгоградским детям

Общество 20.08.2021 12:26
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20.08.2021 12:26
Помощь волгоградским семьям, где есть дети с онкологическими заболеваниями, оказали активисты Молодежного и Рабочего Советов Волгоградского алюминиевого завода совместно с Благотворительным фондом «Детям на здоровье».
При проведении благотворительной акции на предприятии был организован сбор денежных средств, на которые волонтеры закупили лекарства. Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, несмотря на то, что большинство препаратов для лечения основного заболевания приобретается за счёт государства, иногда возникает необходимость в дополнительных медикаментах.
Принесли работники завода маленьким пациентам и детские игрушки для наполнения «коробки храбрости» - контейнера, который стоит в процедурном кабинете онкогематологического отделения.
Все подразделения промплощадки откликнулись на призыв помочь детям, и, как отметила представитель фонда Марина Захарченко, неравнодушных людей становится все больше и больше. «Благодаря волонтерской помощи у нас появилась возможность помогать детским отделениям и больницам, - делится Марина Захарченко. - Сегодня многие семьи, которые преодолели болезнь, также с радостью становятся добровольными помощниками. Потому что дети – они все наши, общие».
Напомним, благотворительный фонд «Детям на здоровье» ежемесячно выдает лекарственные препараты и средства гигиены по заявкам родителей подопечных детей, помогает детским отделениям в больницах, инфекционным отделениям, отделению патологии новорожденных, дому «Малютки» и другим учреждениям. Благодаря фонду в Волгограде уже 4 года проходит акция «Добрый автобус».
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