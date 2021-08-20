Общество 20.08.2021 11:48
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20.08.2021 11:48
Еще 343 заболевших ковидом в Волгоградской области – таков итог минувших суток, который подвели в федеральном оперативном штабе. Как сообщает ИА «Высота 102», это больше, чем было накануне – 341 случай заболевания коронавирусом. Также стало известно еще о 15 умерших от инфекции. Скорбный список жертв коронавируса пополнился уже 2121 человеком.
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