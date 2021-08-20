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Цифровой комфорт: «Ростелеком» запустил Wi-Fi на базе отдыха в Волгоградской области

Телеком 20.08.2021 11:33 Новости компаний
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20.08.2021 11:33 Новости компаний


«Ростелеком» развернул сеть Wi-Fi для территории отдыха «Авиабаза» (ООО «Дубрава») в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба национального провайдера, технические специалисты компании организовали восемь точек беспроводного доступа на площади около трех гектар. Канал связи обеспечивает одновременное подключение 30 гаджетов без потери скорости интернета и организацию отдельных сетей для гостей и сотрудников.
«Сегодня интернет является неотъемлемой частью жизни и общения.“Авиабаза”уже пользуется сервисами нашей компании — “Виртуальной АТС” и “Видеонаблюдением”. Теперь мы обеспечили доступ к интернету через Wi-Fiна всей территории базы отдыха, а также в аквапарке. Обсуждаем дальнейшие планы, в них — подключение интернета в строящейся на территории базы отдыха гостинице», – поделилась Ольга Бахманова, менеджер по развитию продаж Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Сервис «Wi-Fi для гостей» от «Ростелекома» расширяет возможности в обслуживании клиентов HoReCa. Он помогает сформировать демографический портрет посетителей, узнать их предпочтения и степень удовлетворенности предлагаемыми услугами. Страница авторизации обеспечивает оперативное информирование клиентов о проходящих акциях и спецпредложениях, а также собирает почтовые адреса и телефоны для рассылок.Обязательным условием успешной авторизации может быть публикация в соцсетях. Это хороший инструмент для повышения узнаваемости нового бизнеса и сокращения расходов на рекламу.
«Мы предлагаем современные цифровые сервисы и готовы учитывать потребности и особенности бизнеса при разработке каждого проекта. Клиентоориентированный подход, оптимальное предложение набора услуг при приемлемых затратах — это непременное условие работы нашей команды. Профессионализм при решении различных бизнес-задач подтверждает многолетнее сотрудничество с предприятиями и организациями региона», — подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

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