На юг Волгограда стянуты дополнительные силы для ликвидации потопов

Происшествия 20.08.2021 10:42
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20.08.2021 10:42
Десять аварий на водопроводных сетях устранили накануне бригады «Концессий водоснабжения» в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на юг Волгограда направлены дополнительные бригады из Красноармейского, Центрального районов и из цеха капитального ремонта. В настоящее время в Кировском районе работают 4 бригады и дополнительная спецтехника, 4 экскаватора, 2 илососа, 2 самосвала. В «Концессиях водоснабжения» пояснили, что по возможности будут проводить ремонтные работы без приостановки подачи ресурса. В связи с этим, предупредили здесь, вода может заливать территорию в районе порывов.
Напомним, накануне, как сообщало ИА "Высота 102", из-за сбоя подачи электроэнергии на сетях сторонней организации произошла остановка насосной станции Кировского района. Это повлекло за собой серию гидравлических ударов, вызвавших порывы на нескольких трубопроводах. ИА «Высота 102» сообщало о потопах на улице Кирова, где в течение нескольких часов заливало подвал дома №126. В озеро превратилась и улицы Воронкова и Писемского – здесь порыв пока не устранен. Всего в районе произошло около 20 аварий на водопроводных сетях.
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