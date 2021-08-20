Происшествия 20.08.2021 09:16
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20.08.2021 09:16
Три человека в возрасте 17,18 и 19 лет пострадали в результате столкновения автомобиля BMW с деревом в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью напротив дома №94 по проспекту маршала Жукова в Дзержинском районе.
По предварительной информации, 19-летний водитель иномарки не справился с управлением и въехал в дерево. В результате водитель и двое его пассажиров 17 и 18 лет госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи с множественными травмами.
Фото и видео: Денис Корнеев, ВКонтакте.
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