Общество

Теперь точно: чиновники отменили реверсивное движение на Волжской ГЭС

Общество 19.08.2021 21:33
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19.08.2021 21:33


Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и администрация Волжского совместно с подрядчиком официально открыли движение в обе стороны по мосту на Волжской ГЭС. Реверсивное движение снято, открыты две полосы – по одной в каждую сторону, сообщили ИА «Высота 102» в облкомдортрансе.
«Такая организация движения по мостовому переходу позволит закончить работы и при этом снизить неудобства автомобилистам», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в тестовом режиме двухстороннее движение по мосту на Волжской ГЭС было запущено сегодня рано утром – автомобилисты ехали свободно, без пробок. Днем реверсивное движение вернули. В мэрии Волжского пояснили, что на мосту планируется провести работы по обеспечению безопасности дорожного движения и завершить работы по укреплению ограждений на мостовом комплексе, после чего движение откроется по всем полосам.
Напомним, 28 июля в связи с досрочным окончанием работ на дорожном полотне губернатор Андрей Бочаров принял решение открыть движение на мостовом комплексе Волжской ГЭС до 1 сентября. Работы под дорожным полотном продлятся до ноября.

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