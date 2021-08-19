Теперь точно: чиновники отменили реверсивное движение на Волжской ГЭС





Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и администрация Волжского совместно с подрядчиком официально открыли движение в обе стороны по мосту на Волжской ГЭС. Реверсивное движение снято, открыты две полосы – по одной в каждую сторону, сообщили ИА «Высота 102» в облкомдортрансе.

«Такая организация движения по мостовому переходу позволит закончить работы и при этом снизить неудобства автомобилистам», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в тестовом режиме двухстороннее движение по мосту на Волжской ГЭС было запущено сегодня рано утром – автомобилисты ехали свободно , без пробок. Днем реверсивное движение вернули . В мэрии Волжского пояснили, что на мосту планируется провести работы по обеспечению безопасности дорожного движения и завершить работы по укреплению ограждений на мостовом комплексе, после чего движение откроется по всем полосам.

Напомним, 28 июля в связи с досрочным окончанием работ на дорожном полотне губернатор Андрей Бочаров принял решение открыть движение на мостовом комплексе Волжской ГЭС до 1 сентября. Работы под дорожным полотном продлятся до ноября.