Сады Придонья поддержали чистокровное коннозаводство





На Центральном Московском ипподроме прошла главная скачка сезона-2021 для трехлетних чистокровных верховых лошадей - Большой Всероссийский приз Дерби. Титульным спонсором выступила компания «Сады Придонья», предоставив общий призовой фонд в семь миллионов рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Компания «Сады Придонья» поддержала праздник чистокровного коннозаводства, который состоялся в середине августа на Центральном Московском ипподроме, выступив Титульным спонсором Большого Всероссийского приза (Дерби). Специалисты из различных стран считают Дерби одной из самых престижных классических скачек. Это также важный тест по разведению породистых лошадей (для английских чистокровных лошадей, а также рысаков и арабов), в котором трехлетние лошади бегут с одинаковым весом.

Долгожданная скачка сезона-2021 привлекла внимание коннозаводчиков, политиков, крупных бизнесменов и деятелей искусств. Выдающиеся жокеи и лучшие лошади страны боролись за внушительный приз, сумев продемонстрировать результаты кропотливой работы в подготовке к соревнованиям. На дистанции 2400 метров звание Дербиста-2021 получил гнедой жеребец Лорд Бурбон с результатом – 2 мин. 33,7 секунд, принадлежащий Ассоциации коневладельцев чистокровных пород «Первый Скаковой Синдикат». Кроме этого компания «Сады Придонья» предоставила призовой фонд и для второй по значимости скачки дня.

В Призе города Москвы (Малое Дерби) для жеребцов, меринов и кобыл трех лет чистокровной верховой породы победил Марк Аврелий, принадлежащий коневладельцу Н.Н. Аршинову. В резвости «малый дербист» уступил старшему Лорду Бурбону на 0,1 секунды.

Для Садов Придонья тема коневодства очень близка. Более 20 лет на предприятии успешно работает целое подразделение – одноимённый конезавод. В компании считают, что российское коневодство сейчас переживает не лучшие времена, поэтому как никогда нуждается в поддержке и больших финансовых вложений.

«Наше сотрудничество с Центральным Московским ипподромом началось больше десяти лет назад. Просмотрев весь календарь, пообщавшись с руководством ипподрома, коневладельцами и тренерами, решили возобновить наши отношения именно в формате Титульного спонсорства главной скачки сезона – приза Дерби, – сказал президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин. – Именно через увеличение призовых сумм и организацию красивого скакового дня можно привлечь в отрасль новых людей. Я считаю, что получилось хорошее и увлекательное мероприятие как для любителей скачек из регионов, так и для простых москвичей».

Праздник чистокровного коннозаводства объединил девять скачек для лошадей верховой и арабской пород. Мероприятие посетили сотни любителей конных испытаний из России и зарубежья, звезды эстрады, политики и бизнесмены. В перерывах между зрелищными заездами гостей и участников праздника угощали вкусными и полезными продуктами компании «Сады Придонья» – соками, растительными напитками Nemoloko и злаковыми коктейлями Easy Смузи. Те, кто пропустил важный скаковой день, смогут увидеть запись трансляции на сайте федеральных каналов МАТЧ ТВ и Конный Мир, а также на ютуб канале ЦМИ.



