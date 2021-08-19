Три COVID-центра на базе волгоградских поликлиник начали работать по ночам





Круглосуточные амбулаторные ковидные центры заработали на базе поликлиник №№4 и 28 и больницы скорой помощи №15 в Волгограде. С 1 сентября COVID-центр в поликлинике №1 также начнет работать по ночам, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ночью пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию в ковидные центры будут привозить бригады скорой помощи. Заболевшим сделают ПЦР-тест, КТ-диагностику, у них возьмут анализы. После осмотра врач будет решать, госпитализировать пациента или отправить лечиться на дому, при этом снабдив бесплатными лекарствами. В первые ночи в ковидные амбулаторные центры уже поступали до 10 пациентов в смену, нагрузка может быть увеличена до 30-50 человек за ночь.