Три COVID-центра на базе волгоградских поликлиник начали работать по ночам

Здравоохранение 19.08.2021 15:47
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19.08.2021 15:47
Круглосуточные амбулаторные ковидные центры заработали на базе поликлиник №№4 и 28 и больницы скорой помощи №15 в Волгограде. С 1 сентября COVID-центр в поликлинике №1 также начнет работать по ночам, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ночью пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию в ковидные центры будут привозить бригады скорой помощи. Заболевшим сделают ПЦР-тест, КТ-диагностику, у них возьмут анализы. После осмотра врач будет решать, госпитализировать пациента или отправить лечиться на дому, при этом снабдив бесплатными лекарствами. В первые ночи в ковидные амбулаторные центры уже поступали до 10 пациентов в смену, нагрузка может быть увеличена до 30-50 человек за ночь.
Напомним, в минувший вторник на заседании регионального Клинического совета губернатор Волгограсдкой области Андрей Бочаров поставил задачу перевести ряд медицинских COVID-подразделений в круглосуточный режим работы. По данным облздрава, амбулаторные ковидные центры начали работать в декабре 2020 года во всех крупных поликлиниках региона.
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