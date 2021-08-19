Здравоохранение

Три COVID-центра на базе волгоградских поликлиник начали работать по ночам

Здравоохранение 19.08.2021 15:47
0
19.08.2021 15:47


Круглосуточные амбулаторные ковидные центры заработали на базе поликлиник №№4 и 28 и больницы скорой помощи №15 в Волгограде. С 1 сентября COVID-центр в поликлинике №1 также начнет работать по ночам, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ночью пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию в ковидные центры будут привозить бригады скорой помощи. Заболевшим сделают ПЦР-тест, КТ-диагностику, у них возьмут анализы. После осмотра врач будет решать, госпитализировать пациента или отправить лечиться на дому, при этом снабдив бесплатными лекарствами. В первые ночи в ковидные амбулаторные центры уже поступали до 10 пациентов в смену, нагрузка может быть увеличена до 30-50 человек за ночь.
Напомним, в минувший вторник на заседании регионального Клинического совета губернатор Волгограсдкой области Андрей Бочаров поставил задачу перевести ряд медицинских COVID-подразделений в круглосуточный режим работы. По данным облздрава, амбулаторные ковидные центры начали работать в декабре 2020 года во всех крупных поликлиниках региона.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
19.08.2021 17:41
Здравоохранение 19.08.2021 17:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.08.2021 10:10
Здравоохранение 19.08.2021 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.08.2021 19:31
Здравоохранение 18.08.2021 19:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2021 18:48
Здравоохранение 14.08.2021 18:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2021 14:20
Здравоохранение 14.08.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2021 12:32
Здравоохранение 14.08.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2021 14:39
Здравоохранение 13.08.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2021 10:13
Здравоохранение 13.08.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2021 13:27
Здравоохранение 11.08.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2021 12:19
Здравоохранение 11.08.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2021 08:05
Здравоохранение 11.08.2021 08:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.08.2021 13:43
Здравоохранение 10.08.2021 13:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.08.2021 14:05
Здравоохранение 06.08.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.08.2021 10:25
Здравоохранение 06.08.2021 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
03.08.2021 16:28
Здравоохранение 03.08.2021 16:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
Жительница Волгоградской области умоляет сделать ей прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:24
Водитель «десятки» госпитализирован после ДТП с внедорожником на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:57
Кухня на миллион: обманутые волгоградцы добиваются наказания мебельщикаСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде закупают аппарат ИВЛ для новорожденныхСмотреть фотографии
16:29
«Вселенский потоп»: на юге Волгограда в подвалы домов несколько часов хлещет вода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Деньги на лесопосадки в Волгоградской области найдут в Сибири и на Дальнем ВостокеСмотреть фотографии
15:47
Три COVID-центра на базе волгоградских поликлиник начали работать по ночамСмотреть фотографии
15:04
Под Волгоградом матери-одиночке отказали в детском пособии из-за финансово успешной тезкиСмотреть фотографии
14:15
Адское пекло: в Волгоградской области снова за +40Смотреть фотографии
14:10
На предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» определили победителей конкурса профессионального мастерстваСмотреть фотографии
13:38
«Это был гидроудар»: в Волгограде затапливает аварийные домаСмотреть фотографии
12:44
Счастье было недолгим: Волжская ГЭС снова встала в пробкахСмотреть фотографии
12:43
Серийные разорители лифтов задержаны в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
Коронавирус в Волгоградской области преодолел психологическую отметкуСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде авария с «перевертышем» попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Оставили в дураках: в Волгоградской области взлетели цены на газСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области вернутся к сталинскому плану лесопосадокСмотреть фотографии
11:17
Московская семья выиграла поездку в Сады ПридоньяСмотреть фотографии
11:11
Иномарка сбила подростка на электросамокате в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде нелегальную мусорную базу нашли по запахуСмотреть фотографии
10:57
РУСАЛ содействует запуску производства алюминиевых литых трубСмотреть фотографии
10:26
Волжанин едва не погиб в подожженной по неосторожности квартиреСмотреть фотографии
10:10
Рекомендации экспертов ОМС: Как пациенту добиться получения быстрой и качественной медпомощи?Смотреть фотографии
09:19
Рухнувшее дерево перегородило полосу на нулевой продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:02
Работодатели в Волгоградской области задолжали сотрудникам 34 миллионаСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде ищут менеджера счастья на хорошую зарплатуСмотреть фотографии
08:02
Пробкам конец: на мосту под Волгоградом открыли двустороннее движениеСмотреть фотографии
19:31
Приходите 1 сентября: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
17:44
Чудотворную икону из Урюпинска увезли на реставрацию в МосквуСмотреть фотографии
17:14
Виновник наезда на электросамокат пришел в полицию Волгограда с повиннойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 