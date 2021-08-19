Адское пекло: в Волгоградской области снова за +40

Общество 19.08.2021 14:15
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19.08.2021 14:15
Гидрометцентр РФ предупреждает о сильной жаре, которая ожидается в Волгоградской области 20-21 августа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренную информацию Гидрометцентра России, в эти дни в регионе температура воздуха прогреется до 40-41 градуса выше нуля. Аналогичная жара прогнозируется и в Астраханской области. А в соседней Калмыкии ожидается сильный дождь, ливни, гроза, град и ветер порывами до 20-25 метров в секунду.
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