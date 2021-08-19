Происшествия

В Волгограде авария с «перевертышем» попала на видео

Происшествия 19.08.2021 12:02
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19.08.2021 12:02




Опасное вождение водителя, спровоцировавшего аварию возле Мамаева кургана в Волгограде, засняли камеры уличного видеонаблюдения, сообщает ИА "Высота 102". На записи видно, что ДТП устроил водитель синего "Chevrolet", который маневрировал с нарушением правил дорожного движения, причем с выездом на бордюр. В результате он не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем "Mitsubishi". Итог - "Chevrolet" перевернулся и оказался на крыше колесами вверх. В ДТП, к счастью, никто не пострадал. Истинного виновника аварии установят сотрудники ГИБДД.
Напомним, что об этой аварии "Высота 102" сообщала два дня назад. Видео момента аварии, которая произошла на Второй продольной, сегодня опубликовало ГКУ Волгоградской области "Безопасный регион".

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