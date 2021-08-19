В Волгоградской области вернутся к сталинскому плану лесопосадок





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил главе Рослесхоза Ивану Советникову и председателю комитета Госдумы по природным ресурсам Николаю Николаеву вернуться к реализации сталинского плана преобразования природы. Глава региона озвучил свою инициативу на совещании, которое состоялось сегодня в областной администрации, сообщает ИА «Высота 102».

Согласно сталинского плана, утвержденного в 1948 году, в Сталинградской области в середине ХХ века планировалось высадить порядка 380 тысяч га защитных лесополос. Они должны были выполнять важнейшие экологические, агротехнические и народнохозяйственные функции: предотвращать засухи, эрозию почв, защищать населенные пункты от песчаных бурь. За три года действия плана успели высадить только 21 тысячи га, но и они уже многократно доказали свою эффективность. Высадка леса предполагалась не только под Сталинградом, но и в других степных и лесостепных районах СССР – всего 5 млн га. В 1953 году реализация плана была свернута.

Волгоградская область по настоящее время остается малолесным регионом России: объем лесных массивов составляет всего 4,2% при среднероссийском показателе 46,6%. Помимо этого в Волгоградской области до 100 дней в году длится период высокой и чрезвычайной пожароопасности, в связи с чем принимается обширный комплекс противопожарных мер.

Лесничества в Волгоградской области работают над защитой деревьев от вредителей. Продолжается воспроизводство лесов: задействованы 12 лесных питомников, баланс обеспечен на уровне 107%. Площадь, засаженная новыми деревьями в Волгоградской области, в 2021 году составит 1,5 тысячи га, к 2023 году она увеличится до 1,7 тысяч га.

«Предлагаю вернуться к полномасштабной реализации так называемого Сталинского Плана по созданию государственных защитных лесополос на территории Российской Федерации, в том числе и в Волгоградской области, — заявил на совещании Андрей Бочаров. — Со своей стороны Волгоградская область готова реализовать на своей территории такой пилотный проект. Для этого у нас уже есть опыт реализации масштабных проектов экологической направленности, необходимые кадровые и научные ресурсы».

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что вопросы лесовосстановления крайне важны для всех регионов. «Ваш [регион] — один из лидеров Юга страны по объемам и качеству проводимой работы. Что касается восстановления лесополос — это правильное предложение. И нужно двигаться в направлении его реализации», — сказал он.

Отметим, что сталинский план преобразования природы стал результатом многолетних изысканий советских ученых. Они апробировали в зоне астраханских полупустынь идеи основоположника российской школы почвоведения и географии почв Василия Докучаева. Были обоснованы породы деревьев, подходящие для лесополос, и разработаны специальные машины для работ по их посадке и уходу. В межведомственной работе участвовали академики СССР, представители различных НИИ, профильных учебных заведений.