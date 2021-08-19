Банк «Открытие» вернет предприятиям малого и среднего бизнеса комиссию за операции в Системе быстрых платежей
Экономика 19.08.2021 11:09 Новости компаний
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19.08.2021 11:09 Новости компаний
В рамках государственной программы оказания дополнительной поддержки бизнесу, банк «Открытие» будет возвращать компаниям малого и среднего бизнеса комиссии за операции в рамках Системы быстрых платежей, совершенные с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Возврат комиссии будет осуществляться автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.
Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к Системе быстрых платежей.
«Мы видим, как платежи по QR-кодам набирают свою популярность. Моментальное перечисление средств и низкие тарифы, позволяют предприятиям все больше и больше выбирать такой способ расчетов со своими покупателями. И сейчас, при поддержке государства, мы рады предложить своим клиентам еще более выгодные условия», - отметил начальник управления продаж департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов.
Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов. Для оплаты необходимо приложение любого банка, подключенного к СБП. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.
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