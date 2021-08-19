Волжанин едва не погиб в подожженной по неосторожности квартире

Происшествия 19.08.2021 10:26
0
19.08.2021 10:26
В больницу доставлен 39-летний житель Волжского, пострадавший при пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12.48. К моменту прибытия на место ЧП расчетов 13-ой пожарно-спасательной части в квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожарные спасли из огня жильца, передали его медикам и ликвидировали горение в 13.06.
Реклама
«Это был гидроудар»: в Волгограде затапливает аварийные дома19.08.2021 13:38
Происшествия 19.08.2021 13:38
В Волгограде авария с «перевертышем» попала на видео19.08.2021 12:02
Происшествия 19.08.2021 12:02
Иномарка сбила подростка на электросамокате в Волгограде19.08.2021 11:11
Происшествия 19.08.2021 11:11
Рухнувшее дерево перегородило полосу на нулевой продольной в Волгограде19.08.2021 09:19
Происшествия 19.08.2021 09:19
В Урюпинске бешеная кошка поцарапала детей18.08.2021 17:02
Происшествия 18.08.2021 17:02
Водитель грузовика собрал «паровозик» из машин в Волгограде (ВИДЕО)18.08.2021 14:48
Происшествия 18.08.2021 14:48
В Волгограде машина сбила электросамокат с ребенком и скрылась18.08.2021 10:10
Происшествия 18.08.2021 10:10
В Волгограде сгорели дом с машиной18.08.2021 08:56
Происшествия 18.08.2021 08:56
Иномарка совершила кувырок на крышу вблизи Мамаева кургана в Волгограде17.08.2021 17:18
Происшествия 17.08.2021 17:18
Грузовой поезд наехал на легковушку в Волгоградской области17.08.2021 14:09
Происшествия 17.08.2021 14:09
Житель Урюпинска в одночасье стал вором и угонщиком17.08.2021 13:03
Происшествия 17.08.2021 13:03
Вежливые аферисты оставили волгоградца без денег и секса17.08.2021 10:47
Происшествия 17.08.2021 10:47
Под Волгоградом собака отправила на больничную койку водителя из Краснодара17.08.2021 10:34
Происшествия 17.08.2021 10:34
У волжанина изъяли автомобиль после гонок по парку16.08.2021 13:51
Происшествия 16.08.2021 13:51
В Волгограде перевернулась иномарка с пенсионеркой за рулем16.08.2021 11:05
Происшествия 16.08.2021 11:05
Реклама