Происшествия

Волжанин едва не погиб в подожженной по неосторожности квартире

Происшествия 19.08.2021 10:26
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19.08.2021 10:26


В больницу доставлен 39-летний житель Волжского, пострадавший при пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12.48. К моменту прибытия на место ЧП расчетов 13-ой пожарно-спасательной части в квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожарные спасли из огня жильца, передали его медикам и ликвидировали горение в 13.06.

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