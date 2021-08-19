Волжанин едва не погиб в подожженной по неосторожности квартире





В больницу доставлен 39-летний житель Волжского, пострадавший при пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12.48. К моменту прибытия на место ЧП расчетов 13-ой пожарно-спасательной части в квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожарные спасли из огня жильца, передали его медикам и ликвидировали горение в 13.06.