Экономика

РУСАЛ содействует запуску производства алюминиевых литых труб

Экономика 19.08.2021 10:57 Новости компаний
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19.08.2021 10:57 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), ведущий мировой производитель алюминия, совместно с Липецкой трубной компанией «Свободный Сокол» осваивают производство литых алюминиевых труб, которые по своим качественным характеристикам сопоставимы с продукцией из традиционных материалов.
Технология литья позволяет изготавливать трубы диаметром до 1 метра и длиной до 6 метров для нужд жилищно-коммунального хозяйства, нефте- и газодобычи, пожаротушения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, в ближайшее время планируется провести испытания нового высокопрочного сплава, разработанного РУСАЛ, что позволит обеспечить прочностные свойства алюминиевой трубы на уровне труб из стали и чугуна.
Цена алюминиевой трубы сопоставима с продукцией из высокопрочного чугуна. При этом вес алюминиевой трубы почти в 3 раза меньше чугунного аналога. Это позволяет снизить затраты на транспортировку и монтаж трубопроводов, что особенно актуально для труднодоступной местности. Ранее подобная продукция не производилась в России.
«Алюминиевые сплавы обладают лучшей коррозионной стойкостью в сравнении с нелегированными чугунами и сталями, так как на поверхности алюминия образуется плотная и прочная оксидная пленка, защищающая его от разрушения. Наличие таких преимуществ, позволяет сделать прогноз, что центробежнолитые алюминиевые трубы в скором будущем получат широкое распространение во многих отраслях наравне со стальными и чугунными», – сказал заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.
В перспективе на производственных площадях Липецкой трубной компании «Свободный Сокол» возможна организация производства высокопрочной алюминиевой центробежнолитой трубы с производительностью более 10 тысяч тонн литья в год.
Благодаря ценовой политике РУСАЛа и заключению с поставщиками долгосрочных контрактов с фиксированной премией за переработку в 2021 году на внутреннем рынке стала активнее внедряться отечественная высокотехнологичная алюминиевая продукция, ранее не производимая в стране и импортируемая из-за границы: трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны, вертолетные площадки, кабельная и другая продукция.
Напомним, РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

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