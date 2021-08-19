Экономика

Банк «Открытие»: 83% жителей ЮФО считают завышенными цены на школьные принадлежности

Экономика 19.08.2021 10:06
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19.08.2021 10:06


Почти половина жителей Южного федерального округа, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе в этом году не более 20 тысяч рублей. Четверть южан собираются уложиться в 10 тысяч рублей, и примерно столько же родителей выделят на эти цели до 30 тысяч. 6% готовы закупиться на сумму 50 тысяч рублей и более. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к началу нового учебного года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
83% опрошенных считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Остальные называют их справедливыми.
65% южан заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. Еще у 8% расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов. 13% сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 15% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.
Помимо стартовых затрат, в начале учебного года родителей также ожидают традиционные школьные сборы. В качестве основных статей расходов на школу (можно было давать больше одного варианта ответа) жители ЮФО назвали сборы на школьные принадлежности и учебники (53%), мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство, а также экскурсии и поездки (по 50%). На охрану и уборку, а также на подарки учителям скидываются 38% опрошенных. Лишь 13% вообще не сдают деньги на школу.
При этом 43% опрошенных сдают в школу не более тысячи рублей в месяц, 23% - 1-2 тысячи, 25% - 2-3 тысячи, 3% - 3-5 тысяч и 8% - свыше 5 тысяч рублей ежемесячно.
Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, почти две трети респондентов выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования (68%). 28% выступают за гибридный режим учебного года – очный и в онлайне - в зависимости от эпидемической ситуации. Только 5% южан - за полностью удаленный режим обучения детей в школах в новом учебном году из-за опасности ковида.
*Опрос проводился 10-15 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.

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