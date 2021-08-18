Виновник наезда на электросамокат пришел в полицию Волгограда с повинной

Расследования 18.08.2021 17:14
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18.08.2021 17:14
В ДТП с электросамокатом, в котором пострадал 5-летний ребенок, сознался 19-летний волгоградец - водитель ВАЗ-2107. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек обратился в полицию, раскаялся в произошедшем и пояснил, что испугался ответственности и уехал с места аварии.
Напомним, накануне вечером на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда ВАЗ-2107 при повороте на улицу Профсоюзную сбил электросамокат. На нем ехал 37-летний мужчина со своим 5-летним сыном. В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу, виновник аварии скрылся. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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