



Жители Волжского снова жалуются на невозможность сдать кровь в городских поликлиниках. Как рассказала ИА «Высота 102» 66-летняя пенсионерка Тамара Александровна В. (женщина просила не публиковать ее фамилию - прим. ред. ИА "Высота 102"), сегодня она пришла на прием к терапевту в поликлинику №1 городской больницы №3 по адресу ул. Пушкина, 12, чтобы взять направление на сдачу анализов крови – общего анализа, печеночных проб, на сахар и биохимию. «Но направление мне не дали, терапевт сказала, что нет реактивов и предложила прийти за направлением 1 сентября. То есть почти через две недели! И то, если будут реактивы», - возмущается волжанка.

Тамара Александровна состоит на диспансерном врачебном учете по заболеванию крови. Она должна регулярно сдавать анализы. «Долго решалась, прежде чем пойти в поликлинику – известно, какая сейчас ситуация с коронавирусом. И все равно, визит оказался бесполезным. Жалобу в комитет здравоохранения Волгоградской области я уже написала», - поделилась женщина.

По ее словам, ранее в СМИ она читала объяснение чиновников по поводу отсутствия реактивов и прекращения приема анализов. «Они поясняли это тем, что в поликлиниках ошибались в заявках на реактивы. У меня вопрос. Они ошиблись на весь 2021 год? Что необходимо сделать, чтобы можно было всегда взять направление на сдачу анализов крови?», - задается вопросом волжанка.

Женщина рассказала, что ей известны случаи, когда, например, онкобольному шли навстречу и через заведующего поликлиникой решали вопрос со сдачей анализов. «Но это же не дело – в ручном режиме разруливать такие проблемы. Все пациенты должны иметь возможность бесплатно сдать кровь в своих поликлиниках. Если этого не происходит, это нарушает право человека на оказание медицинской помощи», - считает пенсионерка. Волжанка собирается направить заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации, которая, увы, повторяется вновь и вновь.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о подобной проблеме, которая возникла в поликлиниках Волжского в конце июня этого года. В комитете здравоохранения Волгоградской области тогда поясняли, что это связано с увеличением нагрузки на поликлиническое звено, в том числе и в части проведения лабораторных исследований. При этом продолжительность ожидания, выполнения и получения результатов плановых анализов, заверяли в ведомстве, может быть увеличена, но не превышать двух недель, что не противоречит территориальной программе ОМС. Здесь также утверждали, что пациенты, которые нуждались в безотлагательном обследовании, медицинскую помощь получили без отсрочек. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов также заявлял, что, если объемы и квоты, выделенные на забор анализов, заканчиваются раньше, то это «просчет в расчетах», которые готовят поликлиники.



