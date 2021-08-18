ВТБ проведет для клиентов экспертизу международных контрактов

Экономика 18.08.2021 10:31 Новости компаний
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18.08.2021 10:31 Новости компаний
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут получить экспертное заключение по договорам с зарубежными партнерами в интернет-банке для бизнеса. Экспертизу проводят сотрудники банка с многолетним опытом работы в сфере валютного контроля и внешнеэкономической деятельности.
Сервис «Экспертиза контракта ВЭД» предполагает комплексную оценку договора на соответствие нормам российского валютного законодательства и экспертную поддержку сделок с использованием аккредитивов и банковских гарантий. Отправить документ на проверку клиенты могут в несколько кликов. Специалисты банка проанализируют договор и пришлют свое заключение, а при необходимости дадут рекомендации по доработке.
«Грамотно составленный международный контракт – основа деловых взаимоотношений и залог успешной сделки. Новый сервис упростит эту задачу для предпринимателей – участников ВЭД, позволит им снизить регуляторные риски и сэкономить время на изучение нормативных документов. Высокая профессиональная экспертиза ВТБ гарантирует клиентам надежную поддержку. Эксперты банка подскажут, какие условия лучше включить в контракт, как выполнить требования валютного законодательства, а также помогут в планировании сделок с использованием аккредитивов и банковских гарантий», - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
ВТБ предоставляет клиентам комплексные решения для ведения международного бизнеса: цифровой валютный контроль и консалтинг, международные расчеты в 127 валютах, покупка и продажа валюты в круглосуточном режиме и другие. Специалисты банка предоставляют консультации по широкому кругу вопросов, связанных с валютным контролем и внешнеэкономической деятельностью.
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