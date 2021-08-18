Общество 18.08.2021 11:46
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18.08.2021 11:46
МТС Банк изучил траты жителей Волгоградской области, связанные с приближением нового учебного года. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, анализ расходов с карт клиентов показал, что с 1 по 10 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и канцтоваров – в 2,2 раза и на 41% соответственно.
2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.
Лидерами по росту транзакций в первые 10 дней августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,2 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 34% до 3353 рублей.
На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 41%, средний чек остался на уровне прошлого года и составил 650 рублей.
Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки спортивной формы (+38%), книг (+34%) и детской одежды (+33%). Средние чеки также выросли во всех категориях: спортивная одежда – на 23% до 2850 рублей, книги – на 6% до 610 рублей, детская одежда – на 19% до 1940 рублей.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 1 по 10 августа 2020-2021 годов по соответствующим МСС-кодам.
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